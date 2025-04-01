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鍾文智棄保潛逃 黃國昌批綠委當門神

聯合報／ 記者林銘翰黃婉婷／台北報導

鍾文智棄保潛逃，民眾黨立法院黨團總召黃國昌昨天批高等法院涉嫌公然偽造文書，並指還有民進黨立委在國會護航、幫忙推動修法除罪，本案堪稱世紀司法大醜聞。

民眾黨團昨天舉行「縱放綠色權貴，不斷欺騙社會的司法院」記者會，黃國昌說，自己上周透過質詢戳破謊言，民進黨立委公然在國會護航，竟要求司法院不用回答問題，台灣是要走向專制獨裁、司法工具化社會？

黃國昌指出，鍾文智涉案至今逾十年，過去憑藉其政界關係良好，寶和會槍手想辦特見，一通電話就搞定典獄長，根本是有錢可使鬼推磨，而鍾文智在一審棄保潛逃，還能用他人護照出境兩次，二審更多次無理由聲請法官迴避，甚至找民進黨立委幫忙修法脫罪，「這種通天的本領，從政界到司法界，有人撐腰橫著走。」

黃國昌再指，他在立法院追這件事情，先後有民進黨立委鍾佳濱、王義川護航，鍾文智還能找民進黨立委蔡易餘、前立委余天幫忙修法，全部都是民進黨立委在當門神。

曾提案修正「證交法」的蔡易餘去年說，跟鍾文智已經五年沒有見面，主要是律師黃帝穎向他反映，現行法規對存託憑證（TDR）有立法未備，違背法律明確性原則之處，歷經兩屆，希望提案修法保留討論空間。

鍾佳濱辦公室指出，對於修正證交法將TDR明定為有價證券一事，鍾佳濱自始至終明確說不，這屆提案要幫鍾文智解套的是國民黨立委李彥秀、王鴻薇、陳玉珍、顏寬恒等人，；王義川在截稿前並未回應。

司法院 民進黨 鍾文智

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