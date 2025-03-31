鍾文智落跑引撻伐 司法院今晚出手拔高院庭長邱忠義

經濟要犯、連一鮑魚前負責人鍾文智炒作存託憑證（TDR）獲利4億7千萬元，累計刑期30年5月定讞，發監前棄1億保金潛逃。台灣高等法院去年未延長科技設備監控，且用「審理單」替代裁定，檢方無法抗告，引爆爭議。高院今開自律委員會調查，決議建議院長高金枝以高院名義請求法官評鑑委員會評鑑審判長邱忠義、受命法官陳勇松；司法院晚間認為邱的違失已不適合擔任庭長，將提請人事審議委員會免兼庭長。

司法院院表示，合議庭成員是否另涉有其他違失情事，將持續瞭解，依法處置。

高院自律委員會指出，邱忠義、陳勇松未宣示裁定或指示書記官依裁定原本製作正本送達雙方當事人，且二度增補審理單上裁定原本內容，卻未註記原因及時間，陳勇松還指示書記官抽換電話紀錄，均違反職務上義務，並損及司法形象及人民對於司法的信賴。陪席法官蔡羽玄部分，考量他是「陪席」，在參與評議並於審理單簽名後，並不負責裁定正本製作、送達及維護卷內事證資料，也未經手處理，因此不付處置。