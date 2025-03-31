竹科工程師在家改造霰彈槍被逮 稱有興趣上網自學
新竹科學園區工程師劉姓男子涉嫌在住處改造槍彈，刑事局逮捕他及涉改槍的李姓男子、持槍的邱姓男子，共搜出改造手槍9枝、霰彈槍2枝及改造子彈165顆、制式霰彈16顆，依槍砲罪移送。檢方聲押劉獲准，命李限制住居，邱請回。
據調查，竹科工程師64歲劉姓男子、白牌車司機53歲李姓男子，分別在住處改槍，任職工地32歲邱姓男子則持有槍彈。刑事局偵六大隊第五隊接獲線報、分析網路資料，上月20日、本月4日及5日，分別在南投縣、台中市、新竹縣搜索逮捕邱、李、劉。
警方從劉住處搜出1把改造霰彈槍、8把改造手槍及150顆改造子彈、9顆制式霰槍，從李住處搜出1把改造手槍、15顆改造子彈，在兩人住處查扣鑽床、電鑽、研磨機等改造工具，並從邱住處查獲1把改造霰彈槍及7顆制式霰槍。
劉、李稱，對槍有興趣，上網自學改槍，未販賣；邱稱槍彈是已故友人寄放。警詢後移送，追查槍彈來源及流向。
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