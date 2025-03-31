檢察總長談「偵查不公開」：制度面檢討人的素質、納入外部委員調查

最高檢察署檢察總長邢泰釗今網路節目針對「偵查不公開」提出個人建議，應從制度面檢討「人的素質」，且可參考美國「偵查保密法」，同時也可以納入外部委員參與調查。

民間私改會日前對偵查不公開提出九問，近期社會關注的民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，偵查不公開原則被打破，屢見不鮮，周刊揭露的訊息都被懷疑來自檢方。

邢泰釗對偵查不公開提出觀點，他認為「國人質疑檢察官辦案，我們需要檢討」，應從制度面檢討「人的問題」，要回歸偵辦案件心態是什麼，與人格成熟與職業道德倫理有關，簡單來說就是「人的素質」說穿了就是要謙虛及有同理心。

他表示，台灣是法治國家、公開、多元化的社會，掌握資料的人太多了，且每個人頭頂都有一片天，在資料室影印時，旁邊的錄事可能看到一些；偵查資料各個司法機關都有，法院、檢察機關、警察局、調查局、海巡署都會有，開庭時法警都會聽到，若一定是檢察官（違反偵查不公開）未必公允。

邢泰釗指出，日本檢察官對偵查不公開很嚴謹，美國則是定了很多法令保護隱私，美國也有調查相關案件，但「跟我們一樣查不出來」。他指出，調查偵查不公開的困難在於「一定要有證據」，有心要洩密的人有那麼笨嗎？拿著喇叭在外面講嗎？每一個掌握資訊的人都能尊重自己的專業、倫理、珍惜工作價值，就不會有了。

邢泰釗個人建議，美國偵查保密法可以參考；「納入外部委員」民眾來參與，如有公信力的律師或專業人士參與調查；另外，二審督導，到各地檢署定期視察及講習，目前已設有「偵查不公開監督小組」二審檢察官監督一審檢察官，公信力會有問題，外部人未必查得清楚，但至少較透明，就如同「國民法官」一樣有外部人監督。

他回想在北檢時期最後一個刑案，一名20多歲漂亮女孩被性侵殺害，屍體腫脹、被丟在路邊，他在殯儀館解剖時，看到只有死者媽媽、弟弟2個人落寞的燒紙錢。這案件沒有破案，一直念在心頭。

他說，死者的母親到北檢會議室找他，並拿出一堆雜誌，上面都是她女兒的遺體照片和日記，死者母親哭著說「女兒已經遇害，為什麼還要這樣糟蹋她女兒，遺體、日記全部登出來」。

刑泰釗指出，這就是違反偵查不公開，警察至死者住處查扣日記，日記上寫著「以後想出國留學，學英文」等，死者遇害是晚上出門學英文，上了一輛計程車而遇害，雜誌卻評論女孩愛慕虛榮、不務實；他認為一個女孩子有志氣不是很好嗎？這起案例讓他覺得偵查不公開真的有必要，辦案真的有很深的無力感。