假借賣泰達幣拘禁買家毆打逼轉帳 天道盟同心會分子落網

天道盟同心會成員林姓男子涉嫌假借販賣泰達幣，在友人住處拘禁一名買家持棍棒毆打，逼迫上網轉帳20萬元。刑事局查獲林等9人依組織犯罪防制條例等罪移送，檢方命林5萬元交保，其他人1至4萬元交保、限制住居或請回。

警方調查，33歲林姓男子多在新北市板橋區活動，以店家圍事、恐嚇取財等作為經濟來源；去年6月，一名年約20歲男子在臉書購買價值2百多萬元泰達幣，加LINE聯繫，依約赴新北土城一處民宅交易，遭林與4名小弟控制行動數小時，分持棍棒毆打致全身多處擦挫傷，他依指示操作網路銀行轉帳20萬元獲釋。

林等人同月在桃園市龜山區某KTV門口，分持棍棒及辣椒水追打4名客人，警方懷疑林替業者圍事處理糾紛。

刑事局偵九大隊第一隊蒐證，本月4日、6日在新北搜索拘提林等8人，另借詢因詐欺案羈押台北看守所的1人。對於拘禁毆打，林稱受託討債，至於KTV鬥毆則是消費時與其他客人糾紛，警詢後依組織犯罪、恐嚇取財、傷害、妨害秩序罪移送。

警方查扣印有同心會字樣匾額4副、K他命6.7公克、K盤1個及電擊棒、開山刀、甩棍、球棒、手銬、狼牙棒手電筒、辣椒水、彈簧刀、空包彈、模型槍等。

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