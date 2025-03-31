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桃警雷霆除暴 意外盤查到女子應入監…痛哭求情仍被逮

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

全面掃蕩不法，桃園警方上周五至日動員102名警力，針對轄區內旅賓館、酒店等特種場所臨檢。其中執行路檢勤務時警方攔查一輛雙載機車，意外發現44歲林姓女乘客因案須入監服刑，她當場痛哭失聲求情無用，警方依法逮捕解送歸案。

桃園警分局落實執行雷霆除暴勤務，於上周五、六、日3天針對轄區內旅賓館、酒店、KTV及電子遊藝場等特種場所進行密集性臨檢查察，以綿密盤查可疑不法，有效遏止有心人士滋擾，同時於周邊路口設置攔路檢點，以封閉式攔檢加強取締酒駕、超速、闖紅燈、車不讓人、行人不遵守交通規則及無照駕駛等重大交通違規，以防制交通事故。

警力共使用102名，規劃任務編組12組、路盤檢點8處、臨檢場所11處，掃蕩勤務績效共查獲轉讓毒品及吸食、持有二級毒品2件2人、竊盜2件2人、公危2件2人、詐欺12件14人。

昨晚10時許，埔子所員警於安東街執行路檢勤務，攔查一輛雙載機車，發現44歲林姓女乘客因竊盜須入監7個月，且已遭通緝，林女當場大哭，其友人在旁安慰求情，希望員警可以網開一面，員警表達依法辦理的立場，林女痛哭失聲，經員警勸說，林女找來另名友人交代家事，友人則勸她必須勇敢面對，員警依法將其逮捕解送歸案。

桃園警分局分局長王智民表示，掃除黑金槍毒詐等組織犯罪工作是必然決心，只有不斷持續採取高強度、高密度的查緝策略精神，來全面檢肅不法及徹底淨化轄區治安，分局將持續執行防制暴力犯罪及嚴正執法工作。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

桃園警方上周五至日動員102名警力，針對轄區內旅賓館、酒店等特種場所臨檢。記者周嘉茹／翻攝
桃園警方上周五至日動員102名警力，針對轄區內旅賓館、酒店等特種場所臨檢。記者周嘉茹／翻攝
桃園警方上周五至日動員102名警力，針對轄區內旅賓館、酒店等特種場所臨檢。記者周嘉茹／翻攝
桃園警方上周五至日動員102名警力，針對轄區內旅賓館、酒店等特種場所臨檢。記者周嘉茹／翻攝

桃園 臨檢 酒店

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