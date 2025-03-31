鍾文智潛逃 民間司改會提七大呼籲：司法迷航公信蕩然無存

「連一鮑魚」前負責人鍾文智遭判刑30年5月確定，卻因台灣高等法院去年未延長科技設備監控而棄保潛逃。民間司改會今發聲明直指，匪夷所思的裁定導致人犯逃亡，司法迷航公信蕩然無存，同時提出相關機關積極究責、完善制度等7大呼籲。

民間司改會指出，鍾文智案高院合議庭就被告是否延長科技監控，未當庭向當事人宣示，也未製作及公告正式裁定書送達檢察官，去年10月14日僅用「審理單」代替裁定，片面通知辯護人辦理具保程序，遲至今年3月28日才補製作裁定書，明顯違背刑事訴訟法。

針對此重大司法違誤，本會謹聲明如下：

一、正當法律程序為公正司法的基石，合議庭違法作為重創司法公信力

《刑事訴訟法》第225條第3項明確規定，裁定應於宣示之翌日公告並通知當事人，使當事人得以透過抗告程序表達意見。據媒體報導，本案合議庭僅當庭表示會以書面裁定通知結果，後續卻僅以電話方式通知鍾文智的辯護人，而未同步通知檢察官，此等作為已違反前述規定，而生圖利被告之嫌疑。

更令人遺憾的是，合議庭審判長邱忠義於29日另外受媒體採訪表示：「《刑事訴訟法》對於『裁定』的格式並無明文規定，合議庭略式裁定之後承審法官的書記官要如何通知或送達， 是書記官執行層面的問題。」將責任推諉給書記官，無視《刑事訴訟法》第50條、第51條裁判書應由法官製作原本，才交由書記官製作正本之規定。

二、敬請相關機關積極究責、完善制度，挽救人民對司法信心

本案涉及是否延長對被告所施之科技監控，攸關防範被告逃亡，影響司法公正甚鉅，更應嚴格遵循法定程序。合議庭未依法公開宣示、未通知檢察官、未製作正式裁定書，嚴重違反程序正義，導致司法公正審判功能完全失效，繼石木欽案之後再次重創司法的公信力。

本會謹在此呼籲，有關機關應在個案上積極究責、制度上也應儘速啟動改革，人民才可能重拾對司法的信心：

1.臺灣高等法院作為本案合議庭的所屬機關，應審慎調查該合議庭是否有《法官法》第21條第2項第2款「違反職務上之義務、怠於執行職務或言行不檢者」之情形，並依據《法官法》第35條第1項請求法官評鑑。

2.依據《法官法》第35條第1項，受評鑑法官所屬機關法官三人以上、受評鑑法官所屬機關、上級機關或所屬法院對應設置之檢察署、律師公會等，均得為請求評鑑主體。甚至，因本案被告的律師曾是邱忠義法官的庭長，也引發審辯間干涉影響之揣測，審檢辯三方皆應重視此一重大司法風紀事件。故本案中有權請求者，都應正視本案對司法公信力造成的重大損害，研議是否開啟請求評鑑程序，以回應社會對司法公正的期待。

3.法官評鑑委員會於受理本案評鑑請求後，應儘速做出有無懲戒必要之決議，依《法官法》第39條之規定報由司法院進行後續處置。

4.司法院作為司法行政的主體，應主動調查本案合議庭是否有應受懲戒之情事，依《法官法》第51條第2項移請監察院調查。

5.監察院作為司法體系以外之外部監督，應就本案主動調查本案合議庭是否有彈劾之必要，依《法官法》第51條第1項移送職務法庭審理。

6.針對合議庭對外受訪時所稱「行之有年」的「略式裁定」，已造成人民對司法實務運作之困惑與質疑，司法院應徹底調查此一「慣習」之運用與影響，並公開對外說明，以確保程序合法妥適。

7.司改國是會議第五分組針對「強化防逃制度」曾做成決議64-1點，針對羈押替代處分措施不足、被告權益與防逃效果，應研議羈押替代處分措施及其配套。108年7月雖已完成修法，仍陸續出現機制失靈情形。民間關心司法改革之公民團體認為，司改國是會議決議未能落實的原因，很大一部份是因為欠缺了「常態性監督機制」，致使司法院、法務部等主責機關於推動改革時，未能積極任事、有效落實，故曾於賴清德總統競選時，建請設置常設性、納入民間參與的「司法改革委員會」，並獲得承諾。本會再次呼籲，賴清德總統能夠落實選前的承諾，成立常設性的「司法改革委員會」，以確實、積極的推動改革，為司法帶來真正的改變。