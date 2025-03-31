竹聯幫黃少岑病逝…全國大掃黑抓861人 警署長：選幫主挑戰公權力

新竹縣三環幫堂口槍擊命案後，天道盟主「鐵霸」曾盈富的妹婿遭毆，竹聯幫主「么么」黃少岑病逝，警政署全國同步掃黑，查獲幫派犯罪組織141個及犯嫌861人，署長張榮興今重申對黑道零容忍，持續掃蕩。

張榮興今赴刑事局視察專案成果說，對黑道幫派零容忍，一波一波掃蕩，近來選竹聯幫主事件挑戰公權力，警方一定強力執法，「黑金槍毒詐」治安工作持續進行。

桃園市平鎮區本月28日民宅遭槍擊案，起因疑是天道盟同心會、竹聯幫承信會的詐賭糾紛。他說，這是黑道幫派囂張做法，對核心或高風險分子，有專案小組偵辦，並對堂口、依附行業及金流溯源偵查。

媒體詢問，不少政治人物出席黃少岑告別式，法治社會能否容忍？他說，有些人在訃聞聯名，屬個人行為，不代表警方立場，對於有無不法情形，如查有事證，絕對不論身分依法究辦。

警政署今年2月24日至本月7日執行掃黑肅槍專案，查獲治平專案141件、犯嫌861人，含竹聯幫36件、天道盟17件、四海幫6件及其他組合82件，查獲不法金流5457萬元，並查獲非法槍械152件、犯嫌165人，查扣非法槍枝270枝，破獲改造槍械場所10處。

專案查緝竹聯幫信堂、雷堂、武曲堂、天龍堂、風堂、和堂、太極堂、地堂、地虎堂、捍衛隊、仁堂明仁會與弘仁會，及天道盟正義會、太陽會、北海會、同心會，與四海幫、太陽聯盟、松聯幫、北聯幫、三環幫、小南門幫、威震集團等幹部及成員，掃蕩圍事經營與經常活動處所2752處。