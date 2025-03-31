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鍾文智棄保潛逃 檢察總長：吊銷護照、要求督導警察抓回來

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

「連一鮑魚」前負責人鍾文智因沒有延長電子監控，棄保潛逃，最高檢察署檢察總長邢泰釗網路直播節目指出，台灣四面環海通緝犯「坐桶仔」逃了防不慎防，近期最高檢針對潛逃與外交部合作吊銷護照，重大案件也要求督導警察單位抓回來。

邢泰釗指出，刑事案件通緝犯潛逃案件早期就有，台灣四面環海「坐桶仔」逃了，防不慎防，台灣是民主社會，如果在北韓，通通關起來、不准出門，就不會也有這個問題；日產汽車的前會長，法籍的卡洛斯．戈恩躲在飛機上的箱子從日本潛逃至巴黎。

邢泰釗說，最近最高檢和外交部合作，一旦人犯潛逃立刻吊銷護照，本來還很多單位有點意見，現在大家也都支持，另外重大案件也要求督導警察單位抓回來。

邢泰釗表示，朱國榮的案件沒有用到電子監控設備，最近鍾文智居然沒有延長電子監控設備，最高檢也特別請檢察官一定要表達態度，尤其是法院來詢問的時候，且要通報海巡署，大家一起來防範。

邢泰釗認為，大家要瞭解台灣是個民主法治的社會，有充分的自由，法律也上推定大家是無罪的，在這種情況下難免會有一些漏洞，給一些不法之徒有機可乘，呼籲民眾勇於檢舉之外；在法制上面，司法人員是責無旁貸的，大家一起來努力。

立法院司法與法制委員會上午審查114年度中央政府總預算案關於法務部及所屬主管收支部分，檢察總長刑泰釗出席接受質詢。記者曾原信／攝影
立法院司法與法制委員會上午審查114年度中央政府總預算案關於法務部及所屬主管收支部分，檢察總長刑泰釗出席接受質詢。記者曾原信／攝影

網路直播 邢泰釗 鍾文智

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