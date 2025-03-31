高院自律會審議鍾文智裁定案 最重可移送監察院

鍾文智案裁定未公告及送達事件，高院今天召開自律會調查，通知本案合議庭3名法官說明，會議進行中，依規定，若自律會認應付處置，決議建議最重為司法院逕行移送監察院審查。

台灣高等法院今天就鍾文智案裁定未公告及送達事件，召開法官自律委員會討論，已通知本件合議庭成員得以書面陳述意見，也可到場口頭陳述意見，目前仍開會中。自律會成員包含院長高金枝等共9人，目前尚不知是否會有決議。

依據各級法院法官自律實施辦法，自律會決議包括不付處置或付處置，審議重點在於有無構成法官法第6條第1項規定，不得任法官等情形，包含依公務人員任用法之規定，不得任用為公務人員。自律會若認為應付處置，須決議建議發命令促其注意、警告、請求法官評鑑委員會評鑑以及建議司法院逕行移送監察院審查。

司法院29日則發布聲明對合議庭違反相關程序部分，將針對法官是否涉有法官法第30條第2項第5款，違反辦案程序或職務規定，或有其他違失情形，啟動究責程序，絕不寬貸。

另方面，最高檢察署3月間表示，鍾文智於民國106年即有冒用他人護照出入國的事實，被依冒用護照等罪經法院判決有期徒刑4月確定。外界質疑法院於科技設備監控期滿後未予延長一節，已請台北地檢署儘速查明釐清，且主要目的為了解檢察官本件流程應對等狀況，有無精進空間。

全案起於，鍾文智涉嫌違反證交法，被判刑合計30年5月徒刑，事後棄保潛逃遭檢方通緝。高院去年10月間未延長鍾文智科技監控、僅加保新台幣2000萬元引發爭議。

檢察官改革團體劍青檢改今天發布聲明指出，高院合議庭於去年10月9日針對是否延長電子監控開庭，蒞庭檢察官當庭兩度發言要求必須延長電子監控，法官僅回應將以書面裁定通知，此後均無下文，隨後竟由審判長與法官在審理單上簽名，旋以電話通知辯護律師帶同被告來拆卸監控設備，合議庭行徑異常至極，當時如何與辯護律師私下聯絡及箇中曲折，應詳為調查。

劍青檢改聲明，譴責高院及合議庭於事件爆發後，為圖卸責竟誣賴檢察官並卸責書記官，呼籲司法院調查並請高院啟動法官評鑑或議處；高院在事件爆發後迅速發「澄清訊息」到記者群組，指稱當時受命法官問過最高法院、檢察官，都回覆對是否延長科控「沒有意見」，試圖帶風向卸責，與真相完全背離。

對此，台灣高等法院今天回應並截圖指出，關於劍青檢改今天聲明中所指高院澄清訊息部分，高院於114年3月13日下午發布至記者群組的澄清訊息中，並未提及最高法院、檢察官對於是否延長科控沒有意見。即在群組的簡訊內容，並沒有劍青檢改提到的內容。

法界人士指出，依照實務經驗，本件裁定主要應是由受命法官處理及召開調查庭，確認各方意見，並於法官內部評議時向合議庭審判長、陪席法官口頭或書面說明，經3人評議裁決，再由受命法官製作裁定並交由書記官進行後續程序；因此本件爭議，去年10月14日評議裁決，後續未公告及送達，近期3月28日才以略式裁定方式上網公告，相關原因為何，合議庭3名法官哪裡有疏失，現正由法官自律委員會釐清調查。