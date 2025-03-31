要犯潛逃經典！ 鍾文智影響力翻天…除聘尤伯祥、也聘司改委員當律師

經濟要犯、連一鮑魚前負責人鍾文智炒作存託憑證（ＴＤＲ）獲利4億7千萬元，累計刑期30年5月定讞，發監前棄1億保金潛逃。台灣高等法院去年未延長科技設備監控，且用「審理單」替代裁定，檢方無法抗告，引發風波，高院今開自律委員會調查。

鍾文智案二審於2023年5月即宣判，最高法院直到這個月12日才定讞，宣判後就傳出鍾文智失聯的訊息。鍾的三審律師分別是王國棟、陳憲裕與洪昌宏。王是高院庭長退下轉律師，洪則有最高法院庭長資歷，曾為高院法官的陳憲裕也是司改國是會議委員，巧合的是他也是棄5億1700萬元潛逃的國寶集團創辦人朱國榮辯護律師。

鍾文智因炒作揚子江、超級、明輝、特藝石油ＴＤＲ（台灣存託憑證），高院認定ＴＤＲ是受證券交易法規範的有價證券，2023年判鍾17年6月徒刑，沒收4億4千多萬元不法所得，後來案件上訴。因鍾曾兩度冒用他人護照赴柬埔寨，且重大經濟要犯朱國榮2023年9月棄保潛逃，高院同年10月18日臨時傳鍾訊問，裁定施以電子腳環科技設備監控。

當時鍾文智的律師黃炫中主張鍾被限制出境出海，每周一、四、六要到派出所報到，也有5千萬元交保金，配戴電子手環、腳環貶損名譽權、自由權與健康權，反對增加處分。當時高院合議庭裁定，鍾應受科技設備監控，仍須至派出所報到並不得出境；法官表示，不可否認監控會造成一定侵害，但比起要達成有效監控，應增加處分，以「侵害泡溫泉自由權」抗辯難服人，並解釋電子腳環防水，電流與Apple Watch差不多。

立委黃國昌長年緊盯鍾文智案，2021年4月他質疑台北監獄前典獄長謝琨琦濫用特權，接受股市作手鍾文智請託，安排寶和會幹部以連串特見、增見到台北監獄探視幫眾。

此外，高院在審理鍾文智案時，鍾文智聲請傳喚專家證人，針對ＴＤＲ是否為有價證券進行鑑定，他聲請傳喚的鑑定人來頭不小，包括輔仁大學法律學院教授兼任院長郭土木、文化大學副校長兼法學院院長王志誠。郭土木與王志誠均認為，證交法上的有價證券核定主體是行政機關，是立法保留給行政機關的權力，不能由非行政機關去解釋核定依據。

金管會2023年6月1日發聲明，指台灣ＴＤＲ是表彰外國公司股票權利的憑證，屬前財政部證管會依證券交易法授權於1987年公告的有價證券範圍，符合憲法授權明確性要求，不法行為的構成要件及刑事責任明確規定，符合罪刑法定主義及刑罰明確性原則。

鍾文智案件審理期間，出現許多不尋常的現象，包括民間團體開起有價證券的正名與人權保障研討會等，邀請立法委員參與，開幕致辭更直說「接到投訴」，聲稱有刑法法理爭議、違反人權。此外，鍾也開始遊走慈善基金會間，營造「樂善好施」形象。

鍾文智案纏訟多年，鍾聘請的律師也個個大有來頭，除了司改國是會議委員，也包括由前總統蔡英文提名為大法官的尤伯祥。而二審審理本案時，鍾以高院受命法官紀凱峰曾參與原審審理程序14次，聲請法官迴避，且紀在審理期間憑遭惡意攻擊，他在重判完鍾文智後，選擇辭職，法界遺憾。