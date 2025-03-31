要犯鍾文智落跑掀法界風暴 高院秀對話指劍青檢改聲明也有錯

經濟要犯連一鮑魚前負責人鍾文智脫逃，引起連串司法風暴。圖／報系資料照 經濟要犯連一鮑魚前負責人鍾文智炒作存託憑證（ＴＤＲ）獲利4億7千萬元，累計刑期30年5月定讞，卻在發監前棄1億保金潛逃，未延長科技設備監控的台灣高等法院成眾矢之的，檢察官改革團體「劍青檢改」今也批合議庭邱忠義審判長「甩鍋」檢察官與最高法院。高院稍早也發聲明，指劍青所指並非事實，並說本院於「3月13日下午發佈至記者群組之澄清訊息中，並未提及最高法院、檢察官對於是否延長科控沒有意見。」

劍青檢改今發出「高院違法裁定還誣賴檢方 請啟動法官評鑑或議處」新聞稿，認為高院合議庭違法解除鍾文智電子監控釀逃亡，高院及合議庭於事件爆發後，為圖卸責竟誣賴檢察官，因此強烈譴責。

劍青檢改指出，高院合議庭2024年10月9日針對是否延長電子監控開庭，蒞庭檢察官當庭兩度發言要求必須延長電子監控，法官僅回應將以書面裁定通知，此後均無下文，隨後竟由審判長與法官在審理單上簽名，旋以電話通知辯護律師帶同被告來拆卸監控設備，合議庭的行徑異常至極，當時如何與辯護律師私下聯絡及箇中曲折，更應詳為調查。

本月13日事件爆發後，高院迅速發「澄清訊息」到記者群組對外傳述「當時受命法官問過最高法院、檢察官都回覆對於是否延長科控『沒有意見』」，試圖帶風向卸責，但此段內容與真相完全背離。本案曾經合議庭當庭詢問檢察官，檢察官亦當庭兩度表示應繼續維持科技監控反對解除之意見並載明於筆錄意見，如今在高院口中竟然變成「檢察官沒有意見」？！且合議庭邱忠義審判長在29日接受媒體採訪都已承認「合議庭只是代替最高法院處理相關強制處分，而經手案件的最高法院完全不表示意見」、「不表示意見」竟然也變成「沒有意見」？

劍青檢改認為高院「澄清訊息」公然說謊，是否企圖將縱放人犯的重大過失卸責於檢察官與最高法院？並認為高院「澄清訊息」已涉嫌編造假訊息，第一時間攻擊檢察官及最高法院，試圖為合議庭洗白卸責。請司法院查明高院「澄清訊息」製發過程？

高院在劍青檢改發聲明後，也秀出媒體群組對話紀錄，否認提及最高法院、檢察官對延長科控「沒有意見」。