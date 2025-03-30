傳播小姐遭欺侮…3人屏東街頭開25槍「帶槍投案」 2男收押、1少年裁定收容

屏東縣某傳播公司因旗下小姐坐檯遭欺侮，17日凌晨屏東市街頭槍擊開25槍，5人受傷。3名開槍嫌犯逃亡11天，28日晚間帶槍投案，警詢後，將3人依殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例移送檢方偵辦，兩名李男檢方訊問後向法院聲押禁見獲准、楊姓少年，少年法庭裁定收容。

屏檢指出，案發後組專案小組調查，涉案兩名李姓男子，與楊姓少年，28日晚間到屏東分局帶槍投案，3人逮捕及拘提，扣押3人交付涉案槍枝3把，分別為ＸPA12霰彈槍1把、MK18步槍1把、QC10衝鋒槍1把與子彈5發。

檢方訊問後，19歲李姓男子涉犯強制性交、槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂；另名李男違反槍炮彈藥刀械管制條例、殺人未遂等罪。2人所犯均為最輕本刑為5年以上有期徒刑之重罪，且有事實足認被告2人有逃亡、湮滅證據及勾串共犯之虞今凌晨向法院聲請羈押禁見，法院今天傍晚開完羈押庭，兩名李姓男子聲押禁見獲准。

楊姓少年部分，專案小組移送屏東地方法院少年法庭，少年法庭裁定收容。

檢方表示，屏東市瑞光南路槍擊案引發民眾恐慌，檢方重申對暴力滋事案件零容忍，專案小組秉持著不放棄精神，必定全力以赴持續追查相關共犯期將歹徒繩之以法，以維護社會秩序的安全及民眾生活的安定。