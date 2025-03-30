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中壢掃蕩19酒店KTV喊停鶯燕陪酒 查獲3通緝犯

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市中壢分局昨天深夜出動80多名警力，針對轄區酒店、KTV及電子遊藝19處特種營業場所，執行雷霆掃蕩專案擴大臨檢及路檢，大動作折騰一夜僅查獲槍砲、詐欺、竊盜洗錢通緝犯4件 3人，基層員警今天上午說，擴大臨檢雖沒未獲黑幫組織重大犯罪績效，卻也震懾宵小，維護治安。

中壢警方執行雷霆掃蕩專案擴大臨檢，打擊犯罪，分局長林鼎泰帶隊，結合市刑大、保大、交大警力80多人，針對中壢轄區的酒店、KTV及電子遊藝19處特種營業場所擴大臨檢，分別在台1等主要幹道及聯外道路設置6處路檢點，部署巡邏警網22組，臨檢盤查壓制幫派及滋擾社會不肖人土等不法活動。

這次行動查獲陳姓槍砲通緝犯1人、陳姓詐欺通緝犯2人、竊盜及洗錢危害防條例通緝2件1人，總共4件3人，廖男、陳男等通緝犯嫌分別移送板橋、桃園地檢署案。統計警方此次行動，未查獲重大不法犯罪實際績效，震懾意味較濃。

林鼎泰表示，為打擊幫派不法，警方將持續規畫針對特定營業場所、幫派聚會活動處所臨檢掃蕩，遏止不法，透過不定期擴大臨檢掃蕩，提高見警率，防止宵小滋事蠢動，維護治安。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

中壢警力擴大臨檢掃蕩酒店、KTV及電子遊藝19處特種營業場所。維護治安。圖／警方提供
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中壢警力擴大臨檢掃蕩酒店、KTV及電子遊藝19處特種營業場所。維護治安。圖／警方提供
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中壢警力擴大臨檢掃蕩酒店、KTV及電子遊藝19處特種營業場所。維護治安。圖／警方提供
中壢警力擴大臨檢掃蕩酒店、KTV及電子遊藝19處特種營業場所。維護治安。圖／警方提供
中壢警力擴大臨檢掃蕩酒店、KTV及電子遊藝19處特種營業場所。維護治安。圖／警方提供

幫派 臨檢 通緝

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