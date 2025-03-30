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傳播妹坐檯遭欺負街頭開25槍3人帶槍投案 屏檢聲押禁見

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣某傳播公司因旗下小姐坐檯遭欺侮，17日凌晨屏東市街頭發生槍擊案開25槍，5人受傷。3名開槍嫌犯逃亡11天，28日晚間帶槍投案，警詢後，將3人依殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例移送檢方偵辦，兩名李男檢方訊問後向法院聲押禁見、楊姓少年法院裁定收容。

屏檢指出，案發後組專案小組調查，涉案兩名成年李姓男子，即未成年楊姓少年，28日晚間主動到屏東分局帶槍投案，隨即將3人逮捕及拘提，並扣押三人所交付涉案槍枝3把，分別為ＸPA12霰彈槍1把、MK18步槍1把、QC10衝鋒槍1把與子彈5發。

檢方訊問，19歲李姓男子涉犯強制性交、槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂；另名李男違反槍炮彈藥刀械管制條例、殺人未遂等罪，今天凌晨向法院聲請羈押禁見，法院預計今開羈押庭。

另外，楊姓少年部分，專案小組移送屏東地方法院少年法庭，少年法庭裁定收容。

檢方表示，屏東市瑞光南路槍擊案引發民眾恐慌，檢方重申對暴力滋事案件零容忍，專案小組秉持著不放棄精神，必定全力以赴持續追查相關共犯期將歹徒繩之以法，以維護社會秩序的安全及民眾生活的安定。

屏東縣某傳播公司因旗下小姐坐檯遭欺侮，17日凌晨屏東市街頭發生槍擊案開25槍，5人受傷。3名開槍嫌犯逃亡11天，28日晚間帶槍投案。圖／警方提供
屏東縣某傳播公司因旗下小姐坐檯遭欺侮，17日凌晨屏東市街頭發生槍擊案開25槍，5人受傷。3名開槍嫌犯逃亡11天，28日晚間帶槍投案。圖／警方提供
屏東市瑞光南路17日發生街頭槍擊案，開25槍。圖／屏東小鎮資訊提供
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屏東縣 槍擊 殺人未遂

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