桃、苗兩方兄弟疑詐賭糾紛結怨 19歲男北上開槍遭檢聲押

桃園市平鎮區高雙路一戶民宅昨天上午11點多遭到槍擊，現場出現20處彈孔，無人受傷，全案疑因詐賭引發苗栗、桃園兩方幫派人士糾紛，涉嫌開槍的19歲吳姓男子案發後回到苗栗投案，今天由警方移送苗栗地檢署複訊，檢察官認為被告持有長槍涉犯槍砲彈藥刀械管制條例，且有逃亡、湮滅證據及勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押。

據了解，桃園潘姓幫派分子共5人，今年3月6日到苗栗市一處設在空屋內的場子賭天九牌，場子懷疑他們出千，威嚇其中4人全身脫至僅剩下內褲搜身，果然發現藏有天九牌，潘姓男子等人被毆，雙方以600萬元和解，潘男等人表示要回桃園籌錢，隔天再談判。

潘男7日凌晨率眾分乘5車返回苗栗場子，20多人持刀棍衝入砸場並毆打賭場人員，有人被打到頭破血流，潘男率眾離去，警方調閱監視器，當天在桃園市平鎮區一帶，逮捕潘姓男子等5人。

當時雙方談定的和解金，潘男等人未全額給付，導致苗栗派人北上開槍尋仇，遭槍擊的住宅勘查，牆面有20處彈孔，但無人傷亡，19歲吳姓男子開完槍後跑回苗栗投案，平鎮警分局接獲通報前往苗栗帶人調查。