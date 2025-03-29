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為坐檯小姐上演街頭槍戰狂轟25槍 屏東3嫌帶槍投案火力驚人

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

17日凌晨屏東市瑞光南路上發生槍擊案，造成5人受傷，3名開槍嫌犯逃亡11天後，昨日晚上帶槍投案，初步研判3枝槍均為制式，火力驚人。據了解此案與傳播女子坐檯糾紛有關，警方訊後依殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送法辦。

兩派人馬因傳播小姐坐檯糾紛後在網路上嗆聲，17日凌晨12點傳播公司人馬先到萬丹某菸酒行砸店，砸毀店家貨車後返回，12點40分在屏東市瑞光南路上，遭菸酒洋行人馬開了25槍，造成傳播公司5人受傷，均無生命危險事後都自行就醫。

案發後警方在現場採集到包括衝鋒槍、步槍與霰彈槍的25發子彈，並研判有3名槍手涉案，經蒐證後鎖定嫌犯，連日到雲林、台中等地進行查緝，直至昨日晚上，3名犯嫌自知無法逃逸，於晚上7時至屏東警分局投案。

3名嫌犯分別為主嫌19歲李姓男子，及19歲蔡男和17歲未成年的楊男，3人交付涉案槍枝3枝、子彈5發，包括XPA12霰彈槍1枝、MK18步槍1枝、QC10衝鋒槍1枝，警方初步研判3枝槍均為制式，據了解黑市價格合計超過150萬元。

據了解，3嫌均為萬丹鄉當地的宮廟人員，警方訊後依殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，將李男等3嫌移送屏東地檢署偵辦，並擴大追查槍彈來源、當日涉案人員及幕後主嫌。

3名嫌犯逃亡11天後昨日晚上帶槍向警方投案，交付涉案槍枝霰彈槍、步槍、衝鋒槍各1枝。記者潘奕言／攝
3名嫌犯逃亡11天後昨日晚上帶槍向警方投案，交付涉案槍枝霰彈槍、步槍、衝鋒槍各1枝。記者潘奕言／攝
3名嫌犯逃亡11天後昨日晚上帶槍向警方投案，交付涉案槍枝霰彈槍、步槍、衝鋒槍各1枝。記者潘奕言／翻攝
3名嫌犯逃亡11天後昨日晚上帶槍向警方投案，交付涉案槍枝霰彈槍、步槍、衝鋒槍各1枝。記者潘奕言／翻攝
屏東市瑞光南路17日凌晨爆發街頭槍戰，警方到場採證。圖／屏東小鎮資訊提供
屏東市瑞光南路17日凌晨爆發街頭槍戰，警方到場採證。圖／屏東小鎮資訊提供
17日凌晨屏東市瑞光南路上發生槍擊案，3名嫌犯逃亡11天後昨日晚上帶槍向警方投案。記者潘奕言／翻攝
17日凌晨屏東市瑞光南路上發生槍擊案，3名嫌犯逃亡11天後昨日晚上帶槍向警方投案。記者潘奕言／翻攝

屏東 槍擊 殺人未遂

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