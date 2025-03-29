為坐檯小姐上演街頭槍戰狂轟25槍 屏東3嫌帶槍投案火力驚人

17日凌晨屏東市瑞光南路上發生槍擊案，造成5人受傷，3名開槍嫌犯逃亡11天後，昨日晚上帶槍投案，初步研判3枝槍均為制式，火力驚人。據了解此案與傳播女子坐檯糾紛有關，警方訊後依殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送法辦。

兩派人馬因傳播小姐坐檯糾紛後在網路上嗆聲，17日凌晨12點傳播公司人馬先到萬丹某菸酒行砸店，砸毀店家貨車後返回，12點40分在屏東市瑞光南路上，遭菸酒洋行人馬開了25槍，造成傳播公司5人受傷，均無生命危險事後都自行就醫。

案發後警方在現場採集到包括衝鋒槍、步槍與霰彈槍的25發子彈，並研判有3名槍手涉案，經蒐證後鎖定嫌犯，連日到雲林、台中等地進行查緝，直至昨日晚上，3名犯嫌自知無法逃逸，於晚上7時至屏東警分局投案。

3名嫌犯分別為主嫌19歲李姓男子，及19歲蔡男和17歲未成年的楊男，3人交付涉案槍枝3枝、子彈5發，包括XPA12霰彈槍1枝、MK18步槍1枝、QC10衝鋒槍1枝，警方初步研判3枝槍均為制式，據了解黑市價格合計超過150萬元。