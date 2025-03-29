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影／專心滑手機圖方便違規過馬路 戴假髮變裝通緝犯栽了

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

42歲黃姓男子因毒品罪嫌遭新北地方法院判刑9年，卻躲避入獄，兩個月前遭新北院檢兩單位發布通緝，數天前他戴假髮變裝行經台北市信義威秀影院附近，專心滑手機下，違規穿越馬路，遭三張犁派出所警員攔下盤查，黃嫌報朋友身分證字號應對，遭警員冷回「根本不是你！」黃拔腿就跑卻被警方壓制，帶回派出所後移送法辦。

黃姓男子日前專心滑手機，看一時沒車就違規穿越馬路，員警看到後立即將他攔下，要求他拿出身分證，黃嫌支吾其詞表示沒帶證件，員警詢問他的姓名，黃嫌以友人的姓名搪塞。

警方進一步詢問身分證字號與出生年月日時，男子語塞，不但記不清生日，也無法說出他假冒朋友的登記住址；眼見警方起疑，男子聲稱自己沒記字號，並現場撥打電話向友人詢問身分證號，試圖繼續矇騙。

警方透過警用小電腦查詢資料，發現所報資訊查無此人，進一步比對照片後，當場戳破謊言，直言「這根本不是你！」面對員警質疑，男子神色愈加慌亂，突然拔腿狂奔，企圖逃離現場。

員警立即追上，雙方在信義區街頭上演短暫追逐戰。約莫30公尺後，員警成功將男子制伏。男子被壓制後終於坦承身分，證實為一名毒品通緝犯，為了逃避查緝，他不僅變裝、戴假髮，還編造友人身分，試圖魚目混珠。

警方當場逮捕，在他身上起獲俗稱「喪屍菸彈」的第二級毒品電子煙，訊後依毒品罪嫌將他移送法辦。

黃姓男子戴假髮想掩飾自己身為通緝犯，卻因一時的交通違規遭警方查獲，圖為警方拿著他戴的假髮。記者廖炳棋/翻攝
黃姓男子戴假髮想掩飾自己身為通緝犯，卻因一時的交通違規遭警方查獲，圖為警方拿著他戴的假髮。記者廖炳棋/翻攝

毒品 身分證

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