為坐檯小姐上演街頭槍戰開25槍 3嫌逃11日後今晚投案

屏東縣17日因為傳播小姐坐檯糾紛引發槍擊案，凌晨12許萬丹鄉丹榮路某菸酒行被砸店，不到一小時屏東市瑞光南路，3嫌開了25槍造成5人受傷。案發11天後，涉案3嫌28日晚上主動向警方投案，警方將於29日上午統一對外說明案情。

據了解事件是因傳播小姐坐檯糾紛，兩派人馬在網路上嗆聲，17日凌晨12點傳播公司人馬先到萬丹某菸酒行砸店，砸毀店家貨車後返回，12點40分在屏東市瑞光南路上，遭菸酒洋行人馬開了25槍，造成傳播公司5人受傷後自行就醫。

警方獲報後到場採集相關證據，研判槍手使用到手槍、步槍與霰彈槍，並全力追查涉案的3名槍手；而受傷自行就醫的5人傷勢集中在手、肩膀、大腿，無生命危險。案發後警方就已鎖定涉案3嫌，但遲遲未能將其逮捕到案。

期間縣內各警分局也針對轄內有傳播小姐的店面，加強巡邏臨檢，據了解，此舉造成許多店家生意受到影響，顧客不敢上門，因此不少道上人士都希望涉案3嫌能盡早投案，讓店家可以好好做生意。