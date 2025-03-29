台中新光三越火調 瓦斯氣爆釀禍

台中新光三越在今年2月13日發生氣爆，釀5死悲劇。圖／本報資料照

新光三越台中店氣爆釀5死，台中市消防局火場鑑定報告昨出爐，現場搜出瓦斯管、圓盤切割器等關鍵證物，氣爆鑑定委員會一致通過，發生原因為「瓦斯氣爆」，鑑定書昨送台中地檢署釐清。新光三越說明，全力配合調查，盼盡快釐清真相。至於何時能復業？持續加速建築整建修復。

據了解，氣爆發生前，現場瓦斯主管線已關閉，但內部支管疑有殘氣，事發前一日與當日現場工人都聞到瓦斯味，疑因切割火花導致氣爆。欣中瓦斯表示，尊重檢調調查，但強調「絕非殘氣引發」；至於是否有抽取殘氣？欣中瓦斯不回應。

中市消防局說，專案調查小組共勘察十三次、調查近百人次，在氣爆現場十二樓搜到菸蒂、電線、瓦斯管、圓盤切割器等關鍵證物；氣爆後現場受爆炸衝擊波影響，格局遭破壞，相關配置物品、管線變形位移嚴重，增加勘察困難。

消防局說明，學者、專家成立氣爆鑑定委員會，現場勘察後，委員會一致同意，氣爆發生原因為瓦斯氣爆；調查鑑定書昨送台中地檢署及轄區警方調查偵辦。

台中地檢署偵辦1個半月複訊42名證人，仍無人列報告，案情看似膠著。據了解，檢方偵查初期，罕見在證人同意下查扣多人手機保全證據，近期案情將有突破。

另，勞檢單位就雇主、職安衛生程序有無過失認定，也是關鍵，調查報告尚未出爐。最後出具的勞檢報告也是檢方參考、判斷核心。