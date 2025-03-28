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緬甸軍政府首公布地震傷亡 已知144死、超過700人受傷

獨／新光三越氣爆「證人」罕見被扣手機 勞檢報告是關鍵

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中新光三越氣爆釀5死30多人傷，暨台中市消防局今公布火調判定瓦斯氣爆釀禍，後續勞檢報告就雇主、職安衛生程序有無過失認定也是關鍵；檢方偵辦1個半月仍無人列報告，但罕見在證人同意下查扣手機，顯見有保全證據急迫性，可預見近期將有傳喚甚至鎖定被告動作。

台中地檢署自新光三越2月13日氣爆後，除前後已9度進入氣爆現場勘查，包括當晚立即傳喚現場工人、包商及百貨業者到案作證，甚至北上、南下就地訊問傷重住院的工人，累計複訊42人（57人次），至今均列「證人」身分，尚無人過失致死罪嫌「被告」。

據了解，檢方傳喚證人同時，罕見徵詢多人意願，由對方自願交付手機供檢方扣押，目的明顯為保全證據、預防滅證，但扣手機常見於諭知被告身分，伴隨搜索扣押的強制力，數名證人自願被扣手機，不排除被鎖定是「潛在被告」。

新光三越氣爆現場破壞嚴重，事發至今1個半月檢方仍無法在有高度確信下將特定對象列被告，透過徵詢證人自願扣手機，加上火調報告出爐，對意外現場重建逐漸明朗，可預見檢方近期將再度傳喚，甚至列被告可能。

另一關鍵在於，台中市勞動檢查處當天啟動勞檢，會釐清勞工、雇主身分及施工現場負責公安、衛生人員有無按照SOP，雇主是否有依規定提供安全環境給勞工等，最後出具的勞檢報告也是檢方參考、判斷核心。

再者，死者包括百貨公司內樓管，其為新光三越員工，勞檢單位在公安有死傷情形下，勢必也會就雇主認定、查明有無疏失。

法界也分析，消防已公布瓦斯氣爆為主因，自現場切割管線工人、負責勞安衛生人員、瓦斯業者、新光三越等等，由下自上脈絡檢方都會一併清查，從中找出有無應注意而未注意，有相當因果關係等，判斷何人涉犯過失致死罪嫌。

台中新光三越2月13日氣爆釀5死30多人輕重傷，至今仍無人被列過失致死罪嫌「被告」。聯合報系資料照
台中新光三越2月13日氣爆釀5死30多人輕重傷，至今仍無人被列過失致死罪嫌「被告」。聯合報系資料照

勞檢 新光三越氣爆 雇主

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