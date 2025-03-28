三義開闢捷徑往龍騰斷橋 未料土石崩坍70歲工人遭活埋
苗栗縣三義鄉著名景點龍騰斷橋附近新建道路工程下午4點多發生土石崩坍意外，年約70歲的陳姓工人遭活埋，目前救難人員仍持續開挖搶救中。
三義鄉長呂明忠表示，龍騰斷橋是三義舊山線著名景點，且有全台獨創的鐵道自行車遊憩設施，遊客眾多，但以往的道路狹窄，會車不易，也不利遊覽車通行，因路線上有聚落住家難以拓寬，因此鄉公所爭取中央經費補助新建道路，可由三義交流道車亭服務區直通斷橋附近，道路長度僅180公尺左右，路寬規畫10公尺，完工後可大幅縮減到斷橋的時間，全案經費2000多萬元，鄉公所配合款200多萬元。
意外現場的工程公告牌顯示施工期間從去年10月4日至今年7月19日，遭活埋的陳姓工人當時疑似在下方約3公尺鋪設模板，不料遭上方土石崩塌活埋。
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