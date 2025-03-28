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新光三越氣爆案鑑定出爐 議員批：花44天重複當初推測

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

新光三越氣爆案釀5死悲劇，台中市消防局火調鑑定報告今出爐。市議員陳俞融批評，該案發生已44天，但消防局鑑定報告卻只重複當初的推測「瓦斯氣爆」，但對於證據、因果關係的具體調查內容仍未明確交代，根本無法讓台中市民信服。

陳俞融說，回顧案發當時，台中市消防局長孫福佑就已經表示「疑似瓦斯氣爆」，如今歷經近百人次的勘察、成立專案調查小組、召開專家鑑定會，結果仍只是確認「瓦斯氣爆」，質疑「這44天來的調查究竟做了什麼？」

陳俞融質疑，市府聲稱掌握關鍵證物，包括煙蒂、電線、瓦斯管、圓盤切割器等，卻未能進一步釐清氣爆發生的具體原因、責任歸屬以及是否有違規使用瓦斯等問題，這樣的報告難道只是為了交差了事？

陳俞融認為，市府強調因爆炸衝擊波影響，現場物品與管線變形位移，增加調查困難度，但這不應該成為市府避重就輕的藉口，而應該更積極運用專業技術還原事實，釐清氣爆的真正肇因。如果單純只是認定「瓦斯氣爆」，卻無法針對事故責任、預防對策做出更深入的說明，那麼這份調查報告根本無法對市民有所交代。

陳俞融指出，她要求市府應該確實對市民負責，提供更完整的調查內容，明確釐清氣爆的責任歸屬，而不是只是用模糊的結論來敷衍輿論，否則無法消除台中市民對盧市府治理下公共安全的疑慮。

台中新光三越在今年2月13日發生氣爆，釀5死悲劇。聯合報系資料照
台中新光三越在今年2月13日發生氣爆，釀5死悲劇。聯合報系資料照
民進黨籍市議員陳俞融。圖／陳俞融提供
民進黨籍市議員陳俞融。圖／陳俞融提供
台中市消防局今將新光三越氣爆案鑑定書與相關證物移送地檢署偵辦調查。圖／台中市政府提供
台中市消防局今將新光三越氣爆案鑑定書與相關證物移送地檢署偵辦調查。圖／台中市政府提供

台中市 新光三越氣爆 爆炸

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