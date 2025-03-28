新光三越氣爆案鑑定出爐 議員批：花44天重複當初推測
新光三越氣爆案釀5死悲劇，台中市消防局火調鑑定報告今出爐。市議員陳俞融批評，該案發生已44天，但消防局鑑定報告卻只重複當初的推測「瓦斯氣爆」，但對於證據、因果關係的具體調查內容仍未明確交代，根本無法讓台中市民信服。
陳俞融說，回顧案發當時，台中市消防局長孫福佑就已經表示「疑似瓦斯氣爆」，如今歷經近百人次的勘察、成立專案調查小組、召開專家鑑定會，結果仍只是確認「瓦斯氣爆」，質疑「這44天來的調查究竟做了什麼？」
陳俞融質疑，市府聲稱掌握關鍵證物，包括煙蒂、電線、瓦斯管、圓盤切割器等，卻未能進一步釐清氣爆發生的具體原因、責任歸屬以及是否有違規使用瓦斯等問題，這樣的報告難道只是為了交差了事？
陳俞融認為，市府強調因爆炸衝擊波影響，現場物品與管線變形位移，增加調查困難度，但這不應該成為市府避重就輕的藉口，而應該更積極運用專業技術還原事實，釐清氣爆的真正肇因。如果單純只是認定「瓦斯氣爆」，卻無法針對事故責任、預防對策做出更深入的說明，那麼這份調查報告根本無法對市民有所交代。
陳俞融指出，她要求市府應該確實對市民負責，提供更完整的調查內容，明確釐清氣爆的責任歸屬，而不是只是用模糊的結論來敷衍輿論，否則無法消除台中市民對盧市府治理下公共安全的疑慮。
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