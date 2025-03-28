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影／梧棲銀樓2搶匪撞闆娘成重傷 逃亡21小時清水警南下逮歸案

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

台中市梧棲區台灣大道八段天宏銀樓，昨日下午3時49分傳出金項鍊搶奪案，之後2人奪門而出並駕駛自小客車向南逃逸，警方全面調閱監視器，發現嫌犯一路向南逃逸，今天中午11時45分在高雄苓雅區落網。

清水分局表示，犯嫌1人分別是22歲的戴嫌及27歲的涂嫌，初步了解嫌犯趁機搶走1條重達2兩多的金項鍊，目前現值20多萬元，由於已變現部分花用，警方將持續追查犯嫌的銷贓管道，全案依強盜罪嫌移請台中地檢署偵辦。

清水分局指出，昨日下午3時49分，兩名男性歹徒先後進入台灣大道某銀樓，佯裝欲挑選購買金飾，過程中藉口表示要到戶外抽菸，趁老闆開啟門鎖之際，搶走進金項鍊1條（重約2兩，價值約20萬）奪門而出。並駕駛自小客車逃離現場，該銀樓老闆娘追出時，遭歹徒駕車衝撞，造成頭部、背部多處擦挫傷，目前仍ICU（加護病房）治療中。

偵查隊長游啟明表示，案發後分局立即與台中市刑大共同成立專案小組，循線於高雄市發現涉案車輛，經調閱監視器鎖定22歲戴姓及及27歲的涂嫌，2人涉有重嫌，經報請檢察官簽發拘票，於今日上午在高雄市苓雅區一處大樓內查獲兩名犯嫌，並起獲作案用衣物及剩餘贓款約13萬元，警方將持續追查犯嫌的銷贓管道，全案依強盜罪嫌移請台中地檢署偵辦。

台中市梧棲區台灣大道八段天宏銀樓，昨日下午3時49分傳出金項鍊搶奪案，之後2人奪門而出並駕駛自小客車向南逃逸。圖／民眾提供
台中市梧棲區台灣大道八段天宏銀樓，昨日下午3時49分傳出金項鍊搶奪案，之後2人奪門而出並駕駛自小客車向南逃逸。圖／民眾提供
台中市梧棲區台灣大道八段天宏銀樓，兩名搶匪中午在高雄落網。圖／清水分局提供
台中市梧棲區台灣大道八段天宏銀樓，兩名搶匪中午在高雄落網。圖／清水分局提供

台中市梧棲區台灣大道八段天宏銀樓，兩名搶匪中午在高雄落網。圖／清水分局提供
台中市梧棲區台灣大道八段天宏銀樓，兩名搶匪中午在高雄落網。圖／清水分局提供

台中市梧棲區台灣大道八段天宏銀樓，兩名搶匪中午在高雄落網。圖／清水分局提供
台中市梧棲區台灣大道八段天宏銀樓，兩名搶匪中午在高雄落網。圖／清水分局提供

監視器 老闆娘 銀樓

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