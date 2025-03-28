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台中梧棲銀樓2搶匪一路南逃高雄落網！ 行搶金項鍊市價20多萬元

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

台中市梧棲區台灣大道八段浩天宮牌樓前的天宏銀樓，昨日下午3時傳出搶案，2人衝入店內搶走1條市價達20多萬元的金項鍊，之後奪門而出並駕駛自小客車逃逸，警方全面調閱監視器，發現嫌犯一路向南逃逸，今天中午11時45分在高雄苓雅區落網，警方表示目前兩名嫌犯人正押返台中途中。

清水分局表示，昨天下午3時許，梧棲區台灣大道天宏銀樓發生搶奪案，歹徒2人，進入店內佯稱要選購金飾，過程中其中一名歹徒表示要到戶外抽菸，乘店家開啟門鎖之際，該銀樓老闆娘追出時，遭歹徒駕車衝撞，造成頭部、背部多處擦挫傷，初步了解嫌犯趁機搶走1條重達2兩2分的金項鍊，目前現值20多萬元。

童綜合醫院表示，70歲的王姓老闆娘，昨天追出時不慎受傷，4點多經人送達鄰近的童綜合醫院急診，檢傷發現意識清楚，但左手臂有擦挫傷，因頭暈想吐，進一步檢查後確認有腦出血，目前仍加護病房休養，幸運的是人已清醒恢復觀察中。

台中市梧棲區天宏銀樓搶案，2名嫌犯一路向南逃逸，今天中午11時45分在高雄苓雅區落網。圖／民眾提供
台中市梧棲區天宏銀樓搶案，2名嫌犯一路向南逃逸，今天中午11時45分在高雄苓雅區落網。圖／民眾提供

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梧棲 老闆娘 銀樓

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