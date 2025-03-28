新光三越提送整建修復計畫 中市府：內容待補正

台中新光三越。記者黃仲裕攝影／聯合報系資料照

台中新光三越發生氣爆後停業至今，對於何時能進行修復作業，台中市都發局今天表示，業者昨天提報「整體整建修復至可供使用計畫」，但仍有需補正事項，籲請儘速依規補正。

新光三越2月13日發生氣爆造成重大傷亡，台中市政府都發局邀集建築師、結構技師及土木技師等相關專業公會現場勘查，並依法勒令建物停止使用。

有關新光三越建物改善部分，都發局說明，業者已於27日提報「整體整建修復至可供使用計畫」，但仍有需補正事項，籲請業者儘速依規補正，並由專業技師簽證經備查後，依計畫修復才能申請恢復使用。

針對新光三越建物改善，都發局要求業者分3階段加速進行，第1階段為預防外牆附掛物掉落的緊急搶災搶險，其中建築物外牆防護網已於3月9日架設完成。新光三越並於建築物受損的東、北及西側等3面共架設14處防護網，同時於地面層設置乙種安全圍籬，目前已完成並於3月27日向都發局依規報備。

第2階段為建築物初步安全評估及人員暫時進出部分，都發局表示，其中私人物品領取作業已於3月5日完成。至於「專櫃及物流人員取貨」作業自3月14日起至4月19日進行專櫃物流取貨，到昨日為止，已進行B2F到10F專櫃物流取貨，列冊取貨人員計有3881人次及1241輛汽車和貨車進出取貨。

第3階段為業者整建修復至可供使用，都發局指出，新光三越已於3月27日提報「整體整建修復至可供使用計畫」，但僅有施工架經結構技師公會施工諮詢可行及甲種安全圍籬（含安全走廊）資料齊備，同意備查。

都發局認為，業者針對其他部分並未完整提出整體安全評估和專業簽證，例如外牆、結構、昇降機、消防、瓦斯、水電管線及室內裝修等，籲請業者依規速補正，並由專業技師簽證經備查後，依計畫修復才能依規申請恢復使用。