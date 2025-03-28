影／3車包圍破窗抓人被誤為拍電影 雲林警方說攔車緝毒過程

「有人打架？」「拍電影啦！」雲林縣斗六市昨天一輛白色小客車突遭3輛車包抄，有人還拿起鐵棍擊破車窗，路人以為有人打架，也有人以為在拍警匪電影，有人忙著拍下畫面PO網。警方今天出面說明逮捕毒販過程，原來是警方真實緝毒畫面，引來民眾讚聲連連。

這起昨天下午發生在斗六市成功二街的路邊包圍毒販抓人影片在網路流傳，雲林縣警局今天出面說明，指該影片的片段係為昨天警方出擊逮捕一名毒販的過程。

刑警大隊副大隊長楊志盛指出，縣警局刑大偵一隊於今年1月間接獲檢舉劉嫌涉嫌販毒案，經警方小組2個多月佈線、埋伏跟監並運用科技偵查技巧，昨天發現劉嫌駕駛小客車前往交易毒品時，3輛偵防車在路邊包抄攔堵劉的車輛。

當時劉嫌見警方包抄，一度意圖駕車衝撞警車規避查緝，警方見狀快速下車衝向劉的車輛，喝令車內的人下車，但劉遲遲不開車門，警方擔心他在車內湮滅證據，隊偵一隊小隊長蔡招旻見他拒絕打開車門，即上前以警棍擊破車窗，將劉嫌控制，隨後即在劉嫌車上查扣毒品咖啡包27包、愷他命2包、手機3支及現金5萬7800元。

劉嫌被帶回偵訊，經檢測毒品反應為陽性反應，全案依違反毒品危害防制條例移請雲林地檢署偵辦並建請聲押。

雲林縣警察局指出，今年1至3月共計查獲毒品案301件、283人、14392公克，此外也查獲販賣、持有、施用依托咪酯類(俗稱喪屍煙彈)毒品案件共計51件51人，縣警局長李建民向犯罪集團喊話，不要輕忽雲警團隊掃蕩犯罪的決心，並也呼籲青少年朋友不碰毒、不吸毒。