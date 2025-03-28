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竹聯幫主未定？士林警今公布打黑成果警告：已逮仁堂、平堂等40人

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

竹聯幫幫主「么么」黃少岑上月病逝，享壽75歲，黃未宣布繼任幫主，生前屬意愛堂堂主「扣頭」劉振南，但幫內大老「白狼」張安樂支持地堂前堂主「鍾馗」李宗奎，幫內分裂危機引發社會關注，對此，警政署長26日強硬稱「只要有人敢宣布誰是幫主，就會動用優勢警力立即逮捕」。

北市士林警方今天發新聞稿，稱去年至今，已掃蕩竹聯幫仁堂、平堂等據點，因涉犯電信詐欺、黑吃黑、暴力犯罪，一舉逮捕幫派註記分子等幫眾40人，其中4人遭收押禁見，查扣相關不法所得、刀械、毒品等證物，貫徹「幫派零容忍」。

警方指出，28歲曹姓男子有詐欺、強盜、組織犯罪等前科，是竹聯幫仁堂分子，在新北市汐止區組詐欺集團，取得情資後，指示幫眾充當車手、監控手等角色，以面交方式，半年內得手逾3000萬元，經被害人假投資報案，組專案小組去年6月先後逮捕曹等21人，其中曹等3人收押禁見。

23歲林姓男子是竹聯幫仁堂分子，有槍砲、妨害自由、傷害、詐欺等前科，從幫內管道得知有人專門媒介馬來西亞人當車手，教唆手下搞「黑吃黑」，攔截他人指派的馬籍詐欺車手，以暴力方式押上車後洗劫，再丟包到新北市八里，得手291萬現金，經被害人報案，去年11月先後逮捕林等15人，其中林等4人訊後獲3萬元不等金額交保，1人遭收押。

36歲邱姓女子是竹聯幫平堂分子，有恐嚇、妨害自由、組織犯罪等前科，邱女因不滿在賭場被人性騷擾，氣憤跟前夫告狀，當下教唆林姓小弟持西瓜刀揮砍對方後逃逸，警方獲報，今年2月逮捕邱等4人到案，訊後5萬元不等金額交保。

有被害人被假投資詐騙3000多萬，警方逮捕曹男等21人，其中曹等3人收押禁見。記者翁至成／翻攝
有被害人被假投資詐騙3000多萬，警方逮捕曹男等21人，其中曹等3人收押禁見。記者翁至成／翻攝
士林警方查扣相關不法所得、刀械、毒品等證物。記者翁至成／翻攝
士林警方查扣相關不法所得、刀械、毒品等證物。記者翁至成／翻攝
士林警方查扣相關不法所得、刀械、毒品等證物。記者翁至成／翻攝
士林警方查扣相關不法所得、刀械、毒品等證物。記者翁至成／翻攝
林姓男子指揮幫眾「黑吃黑」，將對方強押上車洗劫後丟包，警方逮捕林男等15人。記者翁至成／翻攝
林姓男子指揮幫眾「黑吃黑」，將對方強押上車洗劫後丟包，警方逮捕林男等15人。記者翁至成／翻攝
邱姓女子不滿被性騷擾，教唆小弟持西瓜刀砍傷對方，警方逮捕邱女等4人。記者翁至成／翻攝
邱姓女子不滿被性騷擾，教唆小弟持西瓜刀砍傷對方，警方逮捕邱女等4人。記者翁至成／翻攝

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