影／高雄美髮師想發財砸13萬 警方和詐團一起找上她原因曝

李姓美髮師因深覺工作辛苦想發財，3月10日加入股票投資群組，依對方指示試水溫先砸13萬匯款至指定帳戶，甜頭還沒嚐到，因對方帳戶被列警示，警方找上門，李女才知受騙，後詐團又遊說李女在投資60萬，李和警方前天計誘逮獲林姓車手。

林園警分局指出，32歲的李姓女子從事美髮師工作，今年3月10日在臉書加入投資群組，被對方遊說可投資迅速獲利致富，信以為真先砸下省吃儉用攢下來的13萬存款，匯入對方指示的帳戶中。

警方接獲刑事局通知，發現李女匯款的帳戶被列為警示帳戶，李女成為「詐欺潛在被害人」，於是通知李女做筆錄，李女始知已成為詐團眼中的肥羊。

沒想到，詐騙集團食髓知味，後要求李女至指定超商面交60萬才可領回先前投資的金額及獲利金額，李女告知警方後，警方計誘部署埋伏行動。

3月26日晚間7時許，警方先行前往大寮區自由路的超商埋伏，見40歲林姓車手現身，從李女手中接過警方準備的假鈔現金時，上前將林男逮捕，現場查扣偽造工作證、收據、做案手機等物品。