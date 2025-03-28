影／詐團假冒警察黑吃黑搶走上百萬 中和警2小時速逮2搶匪

詐團成員陳姓男子昨假冒警察黑吃黑搶走取款車手林姓男子身上120萬元，警方以車追人2小時速逮陳男及共犯許男2人，查扣贓款、空氣槍、開山刀、犯案外套、折疊刀、安非他命、煙彈4顆。警詢後將陳、許2人依強盜、毒品，林男依詐欺及洗錢防制法罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市中和警分局安平派出所昨上午10時許接獲20歲林姓男子報案，他聲稱裝有120萬元現金的後背包遭人搶走，經員警仔細了解，原來林男竟是詐欺集團成車手。

林男昨與遭詐投資真詐騙的63歲被害人吳姓婦人面交120萬元後，即遭詐騙集團成員陳姓男子（21歲）假扮警察攔下盤查，黑吃黑搶走裝有120萬元現金的後背包，由同夥許姓男子（23歲）駕駛白色汽車接應逃離現場。

中和警方獲報立即鎖定該輛白色汽車追查，發現該車於案發後往新北市泰山區方向逃逸，之後再換搭黑色汽車直奔台北市萬華區一處停車場。

昨天中午12時許，埋伏員警見許男返回停車場取車之際當場逮捕，隨後在北市西寧南路1間二手機賣場逮捕假冒警察行搶的陳男，查扣吳婦遭騙贓款119萬5900元、空氣槍1支、開山刀1把、犯案外套、安非他命8包、毒品咖啡包29包、煙彈4顆、折疊刀等贜證物。