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影／詐團假冒警察黑吃黑搶走上百萬 中和警2小時速逮2搶匪

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

詐團成員陳姓男子昨假冒警察黑吃黑搶走取款車手林姓男子身上120萬元，警方以車追人2小時速逮陳男及共犯許男2人，查扣贓款、空氣槍、開山刀、犯案外套、折疊刀、安非他命、煙彈4顆。警詢後將陳、許2人依強盜、毒品，林男依詐欺及洗錢防制法罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市中和警分局安平派出所昨上午10時許接獲20歲林姓男子報案，他聲稱裝有120萬元現金的後背包遭人搶走，經員警仔細了解，原來林男竟是詐欺集團成車手。

林男昨與遭詐投資真詐騙的63歲被害人吳姓婦人面交120萬元後，即遭詐騙集團成員陳姓男子（21歲）假扮警察攔下盤查，黑吃黑搶走裝有120萬元現金的後背包，由同夥許姓男子（23歲）駕駛白色汽車接應逃離現場。

中和警方獲報立即鎖定該輛白色汽車追查，發現該車於案發後往新北市泰山區方向逃逸，之後再換搭黑色汽車直奔台北市萬華區一處停車場。

昨天中午12時許，埋伏員警見許男返回停車場取車之際當場逮捕，隨後在北市西寧南路1間二手機賣場逮捕假冒警察行搶的陳男，查扣吳婦遭騙贓款119萬5900元、空氣槍1支、開山刀1把、犯案外套、安非他命8包、毒品咖啡包29包、煙彈4顆、折疊刀等贜證物。

警詢後今將陳、許2人依強盜、毒品罪嫌，另林男則依違反洗錢防制法及詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。

詐騙集團成員陳姓男子昨假冒警察黑吃黑搶走取款車手林姓男子身上120萬元，中和警方獲報於2小時速逮陳男及共犯許男2人到案，查扣贓款、空氣槍、開山刀、犯案外套、折疊刀、安非他命、煙彈4顆等毒品。記者王長鼎／翻攝
詐騙集團成員陳姓男子昨假冒警察黑吃黑搶走取款車手林姓男子身上120萬元，中和警方獲報於2小時速逮陳男及共犯許男2人到案，查扣贓款、空氣槍、開山刀、犯案外套、折疊刀、安非他命、煙彈4顆等毒品。記者王長鼎／翻攝
詐騙集團成員陳姓男子昨假冒警察黑吃黑搶走取款車手林姓男子身上120萬元，中和警方獲報於2小時速逮陳男及共犯許男2人到案。記者王長鼎／翻攝
詐騙集團成員陳姓男子昨假冒警察黑吃黑搶走取款車手林姓男子身上120萬元，中和警方獲報於2小時速逮陳男及共犯許男2人到案。記者王長鼎／翻攝
詐騙集團成員陳姓男子昨假冒警察黑吃黑搶走取款車手林姓男子身上120萬元，中和警方獲報於2小時速逮陳男及共犯許男2人到案。記者王長鼎／翻攝
詐騙集團成員陳姓男子昨假冒警察黑吃黑搶走取款車手林姓男子身上120萬元，中和警方獲報於2小時速逮陳男及共犯許男2人到案。記者王長鼎／翻攝
詐騙集團成員陳姓男子昨假冒警察黑吃黑搶走取款車手林姓男子身上120萬元，中和警方獲報於2小時速逮陳男及共犯許男2人到案。記者王長鼎／翻攝
詐騙集團成員陳姓男子昨假冒警察黑吃黑搶走取款車手林姓男子身上120萬元，中和警方獲報於2小時速逮陳男及共犯許男2人到案。記者王長鼎／翻攝

毒品 警察

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