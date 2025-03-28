調查47天！新光三越氣爆釀5死 中市府認「瓦斯氣爆」釀禍

台中新光三越2月13日氣爆釀5死，台中市政府今說明，消防局火災調查人員在12樓搜到多樣關鍵證物，已完成鑑定書，委員會一致通過，同意氣爆發生原因為瓦斯氣爆，鑑定書已送地檢署及警方後續調查偵辦，早日釐清案情。

台中市政府說明，消防局火災調查人員在檢察官指揮下成立專案調查小組，勘察共13次、累積近百位調查人次。消防局指出，調查小組在12樓搜到多樣關鍵證物，其中包括煙蒂、電線、瓦斯管、圓盤切割器等，已完成鑑定書，判定發生原因為瓦斯氣爆，將送地檢署進一步釐清。

市府說明，由於氣爆後因現場受爆炸衝擊波影響，導致原本格局遭破壞，相關配置之物品、管線變形位移嚴重，增加勘察困難度。