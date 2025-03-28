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調查47天！新光三越氣爆釀5死 中市府認「瓦斯氣爆」釀禍

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調查47天！新光三越氣爆釀5死 中市府認「瓦斯氣爆」釀禍

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中新光三越2月13日氣爆釀5死，台中市政府今說明，消防局火災調查人員在12樓搜到多樣關鍵證物，已完成鑑定書，委員會一致通過，同意氣爆發生原因為瓦斯氣爆，鑑定書已送地檢署及警方後續調查偵辦，早日釐清案情。

台中市政府說明，消防局火災調查人員在檢察官指揮下成立專案調查小組，勘察共13次、累積近百位調查人次。消防局指出，調查小組在12樓搜到多樣關鍵證物，其中包括煙蒂、電線、瓦斯管、圓盤切割器等，已完成鑑定書，判定發生原因為瓦斯氣爆，將送地檢署進一步釐清。

市府說明，由於氣爆後因現場受爆炸衝擊波影響，導致原本格局遭破壞，相關配置之物品、管線變形位移嚴重，增加勘察困難度。

消防局表示，除現有調查人員全力投入外，並邀請相關學者、專家成立氣爆鑑定會，並至現場實地勘察，委員會一致通過，同意氣爆發生原因為瓦斯氣爆。調查鑑定書將專人親送地檢署及轄區警察分局據以進行後續調查偵辦，以早日釐清案情。

台中新光三越在今年2月13日發生氣爆，釀5死悲劇。圖／本報資料照
台中新光三越在今年2月13日發生氣爆，釀5死悲劇。圖／本報資料照

台中市 氣爆 火災

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