影／越籍移工2萬元買中古機車還附獵槍 警問用途稱「外型好看」

一名綽號「阿強」的外籍移工疑似持有獵槍，台中市東勢分局接獲情資後，順利在附近的越南雜貨店內查獲正在購物的陳嫌到案，並向警方供出藏匿槍枝的地點，當場起出土造獵槍1把、通槍條1支、喜得釘27顆、鋼珠1罐、遺失車牌1面、手機1支等贓證物，全案經台中地檢署檢察官偵查終結，依法以違反槍砲彈藥刀械管制條例第8條罪嫌提起公訴。

東勢分局指出，綽號「阿強」的陳嫌，為逾期居留的越南籍移工，四處打臨時工為生，先前向同鄉綽號「阿上」的男子購買機車代步，對方先以臉書Messenger通知其至某處領取機車和鑰匙，陳嫌發現置物箱內竟有一把土造獵槍，因為覺得該把獵槍外型很好看，因而詢問「阿上」表示可以連同機車一起賣給他，總共花費新台幣2萬元。

警方接獲情資，得知外籍移工陳嫌疑似持有獵槍，組成專案小組追查，日前以車追人，在一家越南雜貨店內查獲正在購物的陳嫌，經檢視陳嫌機車置物箱，發現有一批喜得釘及鋼珠，當警方欲深入追查用途及獵槍所在時，卻因陳嫌中文不流利，雙方溝通出現障礙，警方靈機一動請越南雜貨店老闆娘充當翻譯員，復經警方苦口婆心勸告突破其心防，陳嫌願意協同警方前往藏匿槍枝的地點。