竹聯幫組長夫妻組詐騙車手團 暴力強索金飾 強逼被害人入詐團
刑事局南部打擊犯罪中心追查詐欺集團，發現竹聯幫仁堂「組長」徐姓男子與妻子，涉嫌指揮旗下車手，與受騙人面交拿走詐款。警方連月在南投等地緝捕徐及手下共13名男女，依詐欺等罪嫌移送法辦，徐經檢方聲押獲准，其餘12人獲交保。
刑事局南部打擊犯罪中心自去年12月間，針對詐欺集團以2家虛設的投資公司名義行騙，分析相關受騙人報案資料，追查車手集團，2月、3月間查捕車手，2月22日在南投縣水里鎮，逮捕竹聯幫仁堂組長徐姓男子（22歲），查扣手機及金飾，查出他與同因詐欺案羈押中的妻子黃姓女子（22歲），涉嫌指揮車手面交取款。
警方表示，該集團犯罪手法係先透過社群媒體以高獲利及假冒知名投顧老師等常見手法，引誘受騙人加入Line投資群組並下載App應用程式，假造不實投資獲利數據令受騙人上當，繼續加碼，徐再指揮手下向受騙人取款，自去年10月，在南投、彰化、雲林等地，騙走15名受騙人上千萬投資款，以黑幫暴力討債手段，脅迫受騙人交出金飾，還有1名受騙人被迫加入詐團，向其他受騙人面交取款。
南打中心將全案依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，移送雲林地檢署偵辦，檢方因徐涉案情節重大，有逃亡之虞，向法院聲押獲准，其餘12人分別3萬至5萬元交保。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言