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常發「成為台灣首富」勵志文 台中網紅「夢戈」殺人未遂連夜遭聲押

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常發「成為台灣首富」勵志文 台中網紅「夢戈」殺人未遂連夜遭聲押

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市南屯區26日中午驚傳砍人案，涉案的孟姓男子竟是外號「夢戈」的小網紅，其在IG有2萬多人追蹤，還常發勵志文章，聲稱「成為台灣首富翻轉台灣人民自由」為目標，警方27日做完筆錄依殺人未遂等罪嫌移送，檢方昨漏夜聲請羈押，因夜不訊法院今將開庭審理。

孟男在臉書、IG都有多人追蹤，其外號「夢戈」，IG頁面還寫有「今年成為台灣首富翻轉台灣人民自由」、「挑戰2年還清362萬元故事」等等，還會發一些關於單親爸爸負債如何逆轉人生的勵志圖文，未料26日就傳出砍人事件。

台中第四分局26日12點多獲報，南屯區文心南五路有打架糾紛，經查孟姓男子（33歲）手持自拍棒向賴姓路人問路，賴不清楚孟想表達的意思，孟突然就持手上自拍棒毆打對方，害賴男眼睛受傷，賴回擊後，孟再逃向一旁建案管理室。

因管理員不願理會他，孟竟又心生不滿，轉而向後方工地撿起1把鋸子，現場的洪姓工人予以制止時，孟竟拿鋸子揮舞攻擊割傷洪臉部；孟作案後逃往文心南六路，將鋸子丟棄半路花圃旁，再躲到附近餐廳3樓的廁所內，警方到場循線逮到他，依殺人未遂等罪嫌送辦。

外號「夢戈」的孟男在台中砍人，27日深夜經檢方向法院聲請羈押。記者曾健祐／翻攝
外號「夢戈」的孟男在台中砍人，27日深夜經檢方向法院聲請羈押。記者曾健祐／翻攝

IG 台灣人 殺人未遂

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