少年好奇吸喪屍菸彈斷片欠債跑路 父母被追債才知吸毒

基隆市一名17歲少年阿明（化名）因缺錢花用，去年8月間向一起廝混的友人購買二級毒品依托咪酯菸彈（俗稱喪屍菸彈），打算販賣牟利，但忍不住自己拿來吸，不只吸到斷片意識不清，還欠錢跑路，友人上門向父母討債才曝光，警方將他依毒品罪嫌移送少年法庭審理。

基隆市警少年隊調查，阿明和友人深哥（化名）原本是廝混在一起的好友，還常成群結隊打架鬧事，去年阿明好奇向對方購買一顆菸彈「吃吃看」，結果吸完記憶有如斷片，神情恍惚。

警方說，阿明後來得知賣喪屍菸彈很好賺，因缺錢花用，又找深哥買喪屍菸彈，打算販賣賺錢，但因身上錢不夠先欠著，他再三保證一定會付錢。

但阿明拿到菸彈後，又忍不住自己吸了，買毒錢一直沒有付，只能跑路躲債，深哥直接上門找阿明的父母討債，除了哥們感情破裂，父母才知他吸毒，請警方調查。警方找到阿明訊後移送基隆地院少年法庭，也將深哥依毒品罪嫌送辦。