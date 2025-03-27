影／2歹徒梧棲銀樓搶金項鍊逃逸 70歲老闆娘追出遭撞傷

台中市梧棲區台灣大道八段浩天宮牌樓前的天宏銀樓，今日下午3時傳出搶案，清水警方獲報趕抵現場時，搶匪搶走1條金項鍊後逃逸，現場70歲的王姓老闆娘追出時不慎受傷，4點多經送鄰近童綜合醫院急診，左手臂擦挫傷，因頭暈想吐確認腦出血送加護病房，目前警方已鎖定犯嫌，將全力追緝到案。

清水分局表示，今天下午3時許，梧棲區台灣大道天宏銀樓發生搶奪案，據了解歹徒2人，進入店內佯稱要選購金飾，過程中，其中一名歹徒表示要到戶外抽菸，乘店家開啟門鎖之際，2人衝入店內搶走1條金項鍊奪門而出，隨後駕駛自小客車逃逸，該銀樓老闆娘追出時，遭歹徒駕車衝撞，造成頭部、背部多處擦挫傷，經緊急送醫治療後，無生命危險。