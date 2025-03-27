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影／2歹徒梧棲銀樓搶金項鍊逃逸 70歲老闆娘追出遭撞傷

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

台中市梧棲區台灣大道八段浩天宮牌樓前的天宏銀樓，今日下午3時傳出搶案，清水警方獲報趕抵現場時，搶匪搶走1條金項鍊後逃逸，現場70歲的王姓老闆娘追出時不慎受傷，4點多經送鄰近童綜合醫院急診，左手臂擦挫傷，因頭暈想吐確認腦出血送加護病房，目前警方已鎖定犯嫌，將全力追緝到案。

清水分局表示，今天下午3時許，梧棲區台灣大道天宏銀樓發生搶奪案，據了解歹徒2人，進入店內佯稱要選購金飾，過程中，其中一名歹徒表示要到戶外抽菸，乘店家開啟門鎖之際，2人衝入店內搶走1條金項鍊奪門而出，隨後駕駛自小客車逃逸，該銀樓老闆娘追出時，遭歹徒駕車衝撞，造成頭部、背部多處擦挫傷，經緊急送醫治療後，無生命危險。

清水警方指出，目前已立即成立專案小組，並報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，正積極追捕犯嫌中，目前銀樓內損失的詳細金額及犯案過程，仍待調取監控畫面釐清中，並強調已鎖定犯嫌，將盡快全力追緝到案。

台中市梧棲區台灣大道八段浩天宮牌樓前的天宏銀樓，今日下午3時傳出搶案。圖／民眾提供
台中市梧棲區台灣大道八段浩天宮牌樓前的天宏銀樓，今日下午3時傳出搶案。圖／民眾提供

梧棲 老闆娘 銀樓

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