新北男上網買零件自行改槍 違停被攔獲還起出毒品

新北市新莊警方前天巡邏時見1輛轎車違停紅線上前盤查，發現43歲王姓駕駛眼神閃爍，駕駛座旁還有1顆煙彈，立即喝令王男及2名乘客下車，經搜索後在車內查扣1把改造手槍及子彈。王男供稱槍是上網購買後自行改造，詢後依毒品及槍砲送辦。

據了解，擔任臨時工的43歲王姓男子，前天（25日）上午開車載著友人35歲梁男及42歲鍾女，違停在新莊區四維路紅線上聊天。新莊分局光華派出所警員巡邏經過發現車輛違停於是上前盤查。盤查過程中，警員發現駕駛座旁有1顆不明煙彈，隨即喝令3人下車配合盤查。並於駕駛王男身上再查獲托咪酯煙彈1顆、依托咪酯煙彈油1罐。

此時警員見王男眼神持續飄移十分焦慮，經搜索車輛後在駕駛座下方後背包內查扣1把改造手槍及2顆子彈。王男供稱槍枝是多年前在其他地區的實體店購入模擬槍，之後在網路上購入零件後自行改造，警方初驗發現槍枝具有殺傷力，詢後將王男依毒品及槍砲罪嫌送辦，並同時對他進行尿檢，將待尿檢結果出爐釐清是否涉及毒駕。

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