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仍否認惡行…高雄連環分屍魔張介宗「延押2個月」可看報看電視

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高雄連環分屍魔張介宗「延押2個月」 羈押期仍可看報看電視

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄連環分屍殺人案凶嫌張介宗，上月6日被檢方聲請羈押禁見獲准，羈押期將在4月6日期滿，因仍有事證待調查，檢方聲請延押，高雄地院今早開延押庭，法官審理後，裁准延押2個月，可閱報、聽收音機及看電視。

張介宗涉嫌殺害並肢解兄嫂及2名婦人，檢警歷時1個月蒐證，陸續於前鎮運河打撈到兄嫂及兩名婦人屍塊，另在他物內查扣疑似作案用的刀械及鐵鎚。

檢警於案發後三度借提張介宗，並兩度重回他位於前鎮區的「分屍公寓」勘驗，本月19日，張被押至公寓現場時，其中1名家屬拍打警車表達憤怒，警方趕緊勸阻。

全案經檢警鍥而不捨鑑識，並調閱路口監視畫面，佐證3名死者確實生前進入張介宗公寓後就未再出來，且屋內均有3人血跡，屍塊也吻合屋內查扣的牛排刀齒痕，證據陸續鞏固。

因張介宗矢口否認惡行，檢警須從客觀證據著手蒐證，全案尚有許多事證待釐清，也要等法醫出具完整報告才算告一段落，全案尚無法火速偵結，高雄地檢署於24日向法院遞狀聲請延押，並要求法官裁定禁止張閱報、聽收音機、看電視，以便辦案過程經媒體讓他得知。

高雄地院今早開羈押庭，約半小時結束，法官今下午作出裁定，認定張介宗殺害3婦人嫌疑重大，准予延押兩個月，至於接受訊息部分，法官則認為要舉證張介宗有湮滅證據行為才符合比例原則，因檢察官所舉理由不足，與滅證無關，駁回此部分聲請。

高雄老翁張介宗涉嫌殺人分屍案，檢警於19日二度押解他回前鎮住處，重建凶案現場，大批鑑識人員進行採證，法院今再裁定延長羈押二個月。本報資料照片
高雄老翁張介宗涉嫌殺人分屍案，檢警於19日二度押解他回前鎮住處，重建凶案現場，大批鑑識人員進行採證，法院今再裁定延長羈押二個月。本報資料照片

公寓 證據

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