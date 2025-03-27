19歲男吸完喪屍煙彈後騎機車 半路失去意識、倒臥超商門口抽搐

張姓男子吸毒後，竟騎乘機車上路，隨後停在路口，倒臥在超商前不斷抽搐；警方到場，在他身旁發現殘留菸油的電子煙，經檢驗後確認有俗稱「喪屍煙彈」二級毒品依托咪酯陽性反應，當場將他逮捕，依毒品與公共危險毒駕罪嫌移送法辦。

昨天晚間10時許，19歲的張姓男子突然倒臥在台南市中西區開山路與府前路口的超商前不斷抽搐，店員發現，以為他身體不適上前關心並報案；轄區第二警分局博愛所長梁植森及警員洪嘉何正在巡邏，趕往瞭解，發現該名男子神情渙散且全身抽搐，研判是吸毒反應。

張姓男子倒臥超商門口地板，騎乘的機車張姓男子吸毒後，竟騎乘機車上路，隨後停在路口，倒臥在超商前不斷抽搐停在旁邊，警方在他身旁發現有電子煙裝有菸彈1顆仍殘留菸油，經初步篩檢呈第二級毒品依托咪酯陽性反應，即依現行犯逮捕。

警方附帶搜索，在機車置物箱內起獲菸油1罐（含罐重11公克），及褲袋內起獲第二級毒品咖啡包2包（含袋總重5公克）等；警方調查，菸油經初步檢驗分別呈第二級毒品依托咪酯（俗稱「喪屍煙彈」）及安非他命陽性反應，予以扣押，張姓男子初步驗尿呈陽性反應。

據了解，張事後恢復意識供稱，印象中只記得抽完電子煙後騎車，隨即失去意識，醒來時已被警察逮捕。

警方調查，張平時與祖母、父親同住，靠打零工賺錢；祖母趕到警局後，表示不明白孫子為什麼會吸毒，也不清楚他平時交往情況，並感嘆年輕人不學好。警方詢後依毒品罪與公共危險毒駕罪嫌移送法辦，同時向上溯源追查毒品供應來源。

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