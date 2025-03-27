影／台中砍人案…涉案者竟是2萬人追蹤網紅「夢戈」 殺人未遂送辦

台中市南屯區昨中午驚傳砍人案，民眾發現涉案的孟姓男子竟是外號「夢戈」的網紅，其在IG有2萬多人追蹤，還常發立志文章，並以「成為台灣首富翻轉台灣人民自由」為目標，如今涉入砍人案，警方仍在做筆錄中，預計將依殺人未遂罪嫌將他送辦。

孟男在臉書、IG都有多人追蹤，其外號「夢戈」，其IG頁面還寫有「今年成為台灣首富翻轉台灣人民自由」、「挑戰2年還清362萬元故事」等等，還會發一些關於單親爸爸負債如何逆轉人生的勵志圖文，未料26日就傳出砍人事件。

台中第四分局昨中午12點多獲報，南屯區文心南五路有打架糾紛，經查孟姓男子（33歲）當時手持自拍棒向賴姓路人問路，賴不清楚孟想表達的意思，孟突然就持手上自拍棒毆打對方，害賴男眼睛受傷，賴回擊後孟再逃向一旁建案管理室。

當時因管理員不願理會他，孟竟又心生不滿，轉而向後方工地撿起1把鋸子，現場的洪姓工人予以制止時，孟竟拿鋸子揮舞攻擊割傷洪臉部。

孟男前後打人、砍人後隨即逃往文心南六路，手上鋸子也丟棄在半路上花圃旁，再躲到附近餐廳3樓的廁所內，警方到場循線逮到他。

警消獲報，將被砍傷臉的警衛送林新醫院，另孟男因情緒不穩，也由警方戒護下送中山附醫，詳細作案動機釐清中。

由於孟男昨情緒不穩送醫，警方至今日上午都仍在做筆錄釐清犯案動機，預計下午依殺人未遂、強制及妨害自由等罪嫌將他送辦。