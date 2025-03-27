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影／引擎冒白煙！毒蟲危駕拒檢闖燈撞車 桃警急破窗救人再逮

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園今凌晨一輛小客車拒檢逃逸，沿路蛇行、逆向行駛，闖紅燈撞上對向車輛，起初車內三人堅持不下車，眼見車輛引擎因車禍撞擊開始冒白煙，警方立即以警棍破窗將三人拉下車壓制，熱心民眾協助滅火，警方於車內起獲二級依托咪酯及安非他命等毒品，全案依法偵辦。

桃園警分局埔子派出所員警今凌晨3時55分許巡邏時，在桃園區玉山街發現一輛小客車未依規定使用方向燈，上前攔查時該車立即加速逃逸。

員警保持安全距離在後尾隨並通報警網支援，該車駕駛沿路闖越紅燈、蛇行及逆向行駛往八德區方向逃逸，於八德區介壽路與建國路再次闖越紅燈時，不慎與對向車輛發生碰撞後停下，員警立即嚇令要求車內人員配合受檢，但車內三人仍拒不開門，此時車輛引擎室冒出白煙且有火光，員警擔心車輛起火危害車內人員生命，立即以警棍破窗將三人拉下車壓制，支援警力迅速趕到協助。

同時，附近熱心民眾見狀拿來滅火器協助撲滅火勢，所幸遭撞車輛僅車損，車內駕駛無大礙。經查車內三人分別為52歲駕駛陳男、35歲副駕駛溫男及41歲乘客鮑男，員警於車內起獲二級依托咪酯及安非他命等毒品，全案依法移請偵辦。另陳男駕車逃逸期間交通違規部分員警均已依法告發。

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桃園今凌晨一輛小客車拒檢逃逸，沿路危險駕駛撞上對向車輛，車輛引擎開始冒白煙，警方立即以警棍破窗將三人拉下車壓制。記者周嘉茹／翻攝
桃園今凌晨一輛小客車拒檢逃逸，沿路危險駕駛撞上對向車輛，車輛引擎開始冒白煙，警方立即以警棍破窗將三人拉下車壓制。記者周嘉茹／翻攝

桃園 毒品 闖紅燈

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