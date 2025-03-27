影／新北男情緒失控陽台裸身大吼 警入屋見桌上夾鏈袋立馬逮人

新北市板橋區35歲蔡男昨天下午在住處陽台情緒激動不斷大吼，板橋警獲報趕抵經安撫蔡男情緒後進入屋內查看，竟在桌上驚見1包裝有安非他命的夾鏈袋。不料此時蔡男再度情緒失控，警方立即實施保護管束並將他帶回警局，詢後依毒品罪嫌送辦。

據了解，家住新北市板橋區五權街的35歲蔡姓男子，昨天下午1時許在住處陽台大吼大叫，附近鄰居聽聞後擔心發生危險立即報警。板橋分局信義派出所警員獲報趕抵立即上樓查看。發現蔡男獨自一人在家且屋內雜亂不堪，警方安撫蔡男情緒後蔡男才同意警方進入住處查看。

不料警方一進入屋內就在一旁桌上發現1包有可疑結晶體的小夾鏈袋，此時蔡男情緒突然激動且有精神恍惚狀況，警方立即對蔡男實施保護管束並帶回派出所。經檢驗後發現夾鏈袋內不明結晶物呈安非他命反應，當場依毒品罪嫌將蔡男逮捕，詢後將他移送法辦。

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