男情殺女同事自殘 店員目睹她「大叫突倒地」滿是鮮血

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園一名30歲姜姓男子今下午在桃園區寶山街一間手搖飲店前，持刀刺入正在買飲料的29歲陳姓女同事背部，隨即再持同把刀刺向自己，手搖飲店門口滿地鮮血。當時正在幫陳女點餐的店員見陳女突然大叫、隨即倒下，當場嚇壞報警，陳女傷勢嚴重仍在治療。

據了解，姜姓男子下午2時許在桃園區寶山街某飲料店門口，趁陳女買飲料時持水果刀朝陳女背部猛刺一刀，陳女倒地後姜男隨即持刀朝自身胸口自殘，警方獲報後於下午2時35分到場，2人皆倒地不起，地上滿是鮮血，怵目驚心。

據悉，原本陳女戴著安全帽正在櫃檯前和店員點餐，男子突然快速衝上前並在櫃檯底下刺了陳女背部一刀，但因為店員在櫃檯內，高度看不到這些動作，是女子突然大叫一聲隨即倒下去，店員跑出去見狀嚇壞，2人倒臥血泊立刻報警，後續警方即趕到現場，事發後手搖飲店拉下鐵門暫停做生意。

初步了解，姜男與陳女為同事關係，2人任職於桃園區某醫療器材公司，姜男疑似追求陳女不成，由愛生恨持刀傷害；救護人員到場時陳女意識不清，內出血已造成血胸，送醫後因傷勢嚴重於下午轉送林口長庚醫院，持續搶救中，姜男則是左胸頸有刀傷，意識清楚送醫治療。

事發後警方初步調閱現場監視器及完成採證，姜男過去疑似有情緒不穩等狀況，犯案動機仍待調查；目前因兩人都在醫院救治中，詳細事發經過待進一步釐清。

桃園30歲姜姓男子疑追求29歲陳姓女同事不成，趁其購買手搖飲時持刀猛刺。記者周嘉茹／翻攝
桃園30歲姜姓男子疑追求29歲陳姓女同事不成，趁其購買手搖飲時持刀猛刺。記者周嘉茹／翻攝

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

店員 桃園

延伸閱讀

金賽綸老公證實她「當場自殘」！認有交往6年前男友

疑追求不成…桃園男持刀猛刺女同事後自殘 2人送醫滿地鮮血

戒掉手搖飲！好市多1飲品冷熱都好喝 網大讚：喝過就回不去

莽男內湖當街19刀刺殺女友後自殘 士檢偵結殺人罪起訴

相關新聞

疑追求不成…桃園男持刀猛刺女同事後自殘 2人送醫滿地鮮血

桃園市桃園區驚傳砍人案，一名30歲姜姓男子疑似追求29歲陳姓女同事不成，竟尾隨陳女趁其購買手搖飲時突然持刀朝陳女背部猛刺...

傳白狼將宣布竹聯幫新任幫主 警署長：有人敢宣布立即逮捕

外傳統促黨總裁「白狼」張安樂，今天下午將會宣布竹聯幫新任幫主，警政署長張榮興宣示，只要有人敢宣布誰是幫主，就會動用優勢警...

男情殺女同事自殘 店員目睹她「大叫突倒地」滿是鮮血

桃園一名30歲姜姓男子今下午在桃園區寶山街一間手搖飲店前，持刀刺入正在買飲料的29歲陳姓女同事背部，隨即再持同把刀刺向自...

傳將宣布竹聯幫主卻未現身 「白狼」張安樂友人出面說話了

前竹聯幫大老張安樂傳出今天下午三時新北市中和區統促黨黨部要宣布新任幫主，引起新北警方及刑事警察局關注，動員72名警力部署...

台中怪人亂砍人竟因問路起衝突 撿鋸子亂揮害無辜男破相

台中市南屯區文心秀泰百貨外道路今中午驚傳疑似隨機砍人，1名男子先是在馬路上朝路人揮拳，又在路邊撿到鋸子朝另1人揮砍，一共...

高雄連環分屍案尚缺最後一塊拼圖 檢遞狀聲請延押凶嫌

高雄連環分屍殺人案凶嫌張介宗，上月6日被檢方聲請羈押禁見獲准，羈押期將在4月6日期滿，因全案尚有許多事證待釐清，尚無法火...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。