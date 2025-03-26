疑追求不成…桃園男持刀猛刺女同事後自殘 2人送醫滿地鮮血

桃園市桃園區驚傳砍人案，一名30歲姜姓男子疑似追求29歲陳姓女同事不成，竟尾隨陳女趁其購買手搖飲時突然持刀朝陳女背部猛刺，造成陳女肺部刺傷內出血，姜男隨即自殘，手搖飲店門前滿地是血，2人送醫救治，陳女傷勢嚴重急救中。

據悉，姜姓男子今下午2時許在桃園區寶山街某飲料店門口，趁陳女買飲料時持暗藏的水果刀朝陳女背部猛刺一刀，陳女倒地後姜男隨即持刀朝自身胸口自殘，警方獲報後於下午2時35分到場，2人皆倒地不起，地上滿是鮮血，怵目驚心。

初步了解，姜男與陳女為同事關係，姜男疑似追求陳女不成，由愛生恨持刀傷害；救護人員到場時陳女意識不清，起初外觀並無明顯傷勢，經檢查發現陳女背部刀傷，疑似內出血已造成血胸，情況危急傷勢嚴重

姜男則是左胸頸有刀傷，意識清楚，2人分別送往榮民醫院及敏盛醫院救治。對此警方調閱現場監視器及完成採證後，初步依刑法殺人罪偵辦。

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