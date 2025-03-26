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傳白狼將宣布竹聯幫新任幫主 警署長：有人敢宣布立即逮捕
外傳統促黨總裁「白狼」張安樂，今天下午將會宣布竹聯幫新任幫主，警政署長張榮興宣示，只要有人敢宣布誰是幫主，就會動用優勢警力立即逮捕。
張榮興說，竹聯幫是最高法院認定的犯罪組織，警方接獲情資，外傳有人要宣布新任竹聯幫幫主，不管是誰宣布，又或是宣布誰當幫主，警方都會以優勢警力執法逮捕。
張榮興強調，警方對幫派零容忍，未來一定會通報各警察單位，檢肅各幫派直到消滅為止。
另外竹聯幫試圖切割統促黨，張榮興說不管幫派有任何動作，只要是組織犯罪，警方一定掃蕩到底、勢不兩立。
張榮興今天代表警政署，攜手國泰世華銀行、教育部國民及學前教育署，今天下午簽署合作意向書，推動「檢舉、報案、說出來」系列活動。
活動的合作內容包括結合台灣吧的IP 「黑啤及啤下組織」，將小學生日常生活可能遇到的詐騙樣態製作反詐宣導動畫，提供給小學作為課程補充教材。
建立防詐主題網站集結詐騙教育影音、破解手法、易受騙體質測驗，助大眾不只更了解自己也更懂得如何有效防範詐騙集團。
另外製作防詐宣導海報，全台警局及派出所1868處及小學2672所張貼。
同時與知名零食品牌，聯名推出防詐乖乖包，並在兒童新樂園、北市立天文科學教育館、北市立動物園等等處辦理活動發放。
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