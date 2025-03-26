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高雄連環分屍案尚缺最後一塊拼圖 檢遞狀聲請延押凶嫌

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄連環分屍殺人案凶嫌張介宗，上月6日被檢方聲請羈押禁見獲准，羈押期將在4月6日期滿，因全案尚有許多事證待釐清，尚無法火速偵結，高雄地檢署於24日向法院遞狀聲請延押，法院訂於明天召開延押庭。

張介宗涉嫌殺害並肢解兄嫂及2名婦人，檢警歷時1個月蒐證，陸續於前鎮運河打撈到兄嫂及兩名婦人屍塊，另在他物內查扣疑似作案用的刀械及鐵鎚。

檢警於案發後三度借提張介宗，並兩度重回他位於前鎮區的「分屍公寓」勘驗，本月19日，張被押至公寓現場時，其中1名家屬拍打警車表達憤怒，警方趕緊勸阻。

全案經檢警鍥而不捨鑑識，並調閱路口監視畫面，佐證3名死者確實生前進入張介宗公寓後就未再出來，且屋內均有3人血跡，屍塊也吻合屋內查扣的牛排刀齒痕，證據陸續鞏固。

不過，因張介宗矢口否認惡行，檢警須從客觀證據著手蒐證，全案尚有許多事證待釐清，也要等法醫出具完整報告才算告一段落，全案尚無法火速偵結，高雄地檢署於24日向法院遞狀聲請延押，法院訂於明天召開延押庭。

高雄老翁張介宗涉嫌殺人分屍案，檢警於19日二度押解他回前鎮住處，重建凶案現場，大批鑑識人員進行採證。本報資料照片
高雄老翁張介宗涉嫌殺人分屍案，檢警於19日二度押解他回前鎮住處，重建凶案現場，大批鑑識人員進行採證。本報資料照片
警方19日押解張介宗（戴安全帽者）返回前鎮住處搜索、採證。本報資料照片
警方19日押解張介宗（戴安全帽者）返回前鎮住處搜索、採證。本報資料照片
警方押解凶嫌張介宗離去時，遭害婦人家屬情緒激動衝上，被員警攔阻。本報資料照片
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公寓 證據

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