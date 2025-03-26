高雄連環分屍案尚缺最後一塊拼圖 檢遞狀聲請延押凶嫌
高雄連環分屍殺人案凶嫌張介宗，上月6日被檢方聲請羈押禁見獲准，羈押期將在4月6日期滿，因全案尚有許多事證待釐清，尚無法火速偵結，高雄地檢署於24日向法院遞狀聲請延押，法院訂於明天召開延押庭。
張介宗涉嫌殺害並肢解兄嫂及2名婦人，檢警歷時1個月蒐證，陸續於前鎮運河打撈到兄嫂及兩名婦人屍塊，另在他物內查扣疑似作案用的刀械及鐵鎚。
檢警於案發後三度借提張介宗，並兩度重回他位於前鎮區的「分屍公寓」勘驗，本月19日，張被押至公寓現場時，其中1名家屬拍打警車表達憤怒，警方趕緊勸阻。
全案經檢警鍥而不捨鑑識，並調閱路口監視畫面，佐證3名死者確實生前進入張介宗公寓後就未再出來，且屋內均有3人血跡，屍塊也吻合屋內查扣的牛排刀齒痕，證據陸續鞏固。
不過，因張介宗矢口否認惡行，檢警須從客觀證據著手蒐證，全案尚有許多事證待釐清，也要等法醫出具完整報告才算告一段落，全案尚無法火速偵結，高雄地檢署於24日向法院遞狀聲請延押，法院訂於明天召開延押庭。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言