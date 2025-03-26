影／天道盟竹北分會長搞生技詐騙、放高利貸、暴力討債 警逮12人

新竹天道盟同心會黃姓竹北分會長涉與妻子、幹部等人，成立生技直銷公司吸金詐騙，也放貸120至150%高利貸，被害人若不還款即遭黃等人潑漆、恐嚇等的方式暴力討債，檢警帶回涉案黃等12人到案，黃姓夫妻獲15萬元交保。

刑事局電信偵查大隊偵二隊在2023年8月間溯源獲知鄭姓男子（50歲，天道盟同心會竹北分會副會長）與特定地下錢莊金主合作，借貸利息年利率高達120%至170%，於被害人無力償還之際，逼迫簽立本票、還款契約書，復以恐嚇還錢，或至被害人住處「潑漆」或張貼「欠錢不還」標語方式暴力討債。

警方溯源查知，鄭姓男子背後是王姓男子（53歲，具天道盟同心會竹北分會會長），刑事局對是類案件極為重視，與新竹縣刑大、台中、高雄、宜蘭等地單位共組專案小組擴大偵辦，並報請新竹地檢署檢察官葉子誠指揮。

專案小組歷經8個多月蒐證，發現該犯罪集團是以王男為首，經營職業賭場，待賭客無力償還之際，再指揮小弟以言詞恐嚇、妨害自由等方式逼迫被害人簽立本票，藉以向被害人或家人催討債務暴力討債。

王男夥同妻子成立「生技直銷公司」，藉該公司名義發行假海外股票，詐騙無知民眾投資，復以「多層次傳銷」方式沖銷股價，詐騙被害人。

檢警在去年8月27日見時機成熟，持拘票、搜索票執行治平專案勤務，兵分多路進行搜索，拘提、傳喚王男等12人到案，查扣帳戶20本，存款餘額約800餘萬元、贓款現金8萬元、「同心會」LOGO茶盤1只、口罩、鑰匙圈1批；筆電，手機、平板、折疊刀2把等贓證物。

警詢後依恐嚇取財、妨害自由、多層次傳銷、詐欺、賭博等案解送新竹地檢署偵辦，檢方訊問後命黃姓夫妻以15萬元交保。