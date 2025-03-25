快訊

傳川普考慮4月2日「兩步驟」實施新關稅 可能方案曝光

金賽綸丈夫出手了！曬結婚證明否認墮胎 前男友「疑遭金秀賢威脅」

今晚離境遭嗆「還不認錯」 陸配亞亞攜家人：會堂堂正正回來

白狼張安樂挑立院餐廳選竹聯幫主 卓榮泰：絕不能成幫派聚會所

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導

今天下午傳出「中華統一促進黨」總裁張安樂今晚將在立法院康園餐廳票選竹聯幫新幫主，但立院緊急要求餐廳暫停營業。行政院指出，行政院長卓榮泰認為，立法院是國家重要門面，立院餐廳絕不能成為幫派聚會場所，請內政部反映國家形象及維安考量，立院遂請康園餐廳配合處理。

今午傳出消息，張安樂等人預計今晚在立院康園餐廳，以舉辦竹聯幫幫主投票為由，邀請35個堂口負責人舉辦投票暨餐敘活動。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤傍晚證實，卓揆指示內政部做必要處置，公權力不容挑戰與挑釁，在警政署要求下，立院餐廳緊急宣布今晚停業。

行政院發言人李慧芝表示，卓揆於下午4時許得知幫派份子於將在立法院康園餐廳舉辦宴席後，旋即指「立法院是國家的重要門面，立法院的餐廳絕對不能成為幫派的聚會場所」，並請內政部必須做好必要處置。

李慧芝說，經內政部向立法院反應國家形象及維安考量後，立法院遂請康園餐廳配合處理。

行政院長卓榮泰。記者曾學仁／攝影
行政院長卓榮泰。記者曾學仁／攝影

內政部 卓榮泰 張安樂 立法院 竹聯幫 餐廳

延伸閱讀

張安樂到了！邀鍾馗餐敘要選竹聯新幫主 警戒備直入包廂蒐證

「白狼」張安樂邀堂口餐敘票選竹聯幫主 刑事局：掌握繼任強力執法

張安樂欲借立院餐廳選竹聯幫主 立院要求取消、警荷槍實彈戒備

立院餐廳被暫停營業！張安樂今晚改地設宴 邀35堂口決定竹聯幫主

相關新聞

8點檔女神吳婉君驚傳遭家暴 赴趙駿亞住處遭毆帶傷怒告

八點檔女神吳婉君去年與藝人趙駿亞傳出緋聞，吳婉君還被拍到夜奔趙駿亞住處，不料今天竟驚傳吳婉君慘遭趙駿亞家暴。據了解吳婉君...

張安樂到了！邀鍾馗餐敘要選竹聯新幫主 警戒備直入包廂蒐證

竹聯幫故幫主「么么」黃少岑離世後，如今幫主大位可能鬧出雙胞及分裂，今晚竹聯幫大佬「白狼」張安樂，召集竹聯幫35個堂口負責...

遭家寧母告偵訊1小時步出警局 Andy老師曝「家寧說法」反駁

網紅Andy老師與前女友張家寧分手後，日前PO影片控訴頻道遭張家寧媽媽整碗端走，遭張家寧媽媽控告違反個資法以及妨害名譽。...

白狼張安樂挑立院餐廳選竹聯幫主 卓榮泰：絕不能成幫派聚會所

今天下午傳出「中華統一促進黨」總裁張安樂今晚將在立法院康園餐廳票選竹聯幫新幫主，但立院緊急要求餐廳暫停營業。行政院指出，...

調查局28名最新人事出爐 林明獻督導偵辦ACE詐騙獲拔擢科長

調查局今發布最新副主任、科長人事異動名單，曾督導調查ACE王牌交易所詐騙案的台北市調查處機動站副主任林明獻，調升經濟犯罪...

「白狼」張安樂邀堂口餐敘票選竹聯幫主 刑事局：掌握繼任強力執法

竹聯幫幫主「么么」黃少岑過世，傳出統促黨總裁「白狼」張安樂、地堂前堂主「鍾馗」李宗奎，今晚將在台北市某餐廳邀35個堂口負...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。