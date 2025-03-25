白狼張安樂挑立院餐廳選竹聯幫主 卓榮泰：絕不能成幫派聚會所
今天下午傳出「中華統一促進黨」總裁張安樂今晚將在立法院康園餐廳票選竹聯幫新幫主，但立院緊急要求餐廳暫停營業。行政院指出，行政院長卓榮泰認為，立法院是國家重要門面，立院餐廳絕不能成為幫派聚會場所，請內政部反映國家形象及維安考量，立院遂請康園餐廳配合處理。
今午傳出消息，張安樂等人預計今晚在立院康園餐廳，以舉辦竹聯幫幫主投票為由，邀請35個堂口負責人舉辦投票暨餐敘活動。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤傍晚證實，卓揆指示內政部做必要處置，公權力不容挑戰與挑釁，在警政署要求下，立院餐廳緊急宣布今晚停業。
行政院發言人李慧芝表示，卓揆於下午4時許得知幫派份子於將在立法院康園餐廳舉辦宴席後，旋即指「立法院是國家的重要門面，立法院的餐廳絕對不能成為幫派的聚會場所」，並請內政部必須做好必要處置。
李慧芝說，經內政部向立法院反應國家形象及維安考量後，立法院遂請康園餐廳配合處理。
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