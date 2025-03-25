調查局28名最新人事出爐 林明獻督導偵辦ACE詐騙獲拔擢科長

調查局今發布最新副主任、科長人事異動名單，曾督導調查ACE王牌交易所詐騙案的台北市調查處機動站副主任林明獻，調升經濟犯罪防制處犯罪偵辦科長；濟犯罪防制處犯罪偵辦科長李允中調任企業肅貪科長，未來將負責企業收回扣案。

林明獻是調查班41期，擅長金融犯罪調查，過去曾派駐菲律賓法務秘書，偵辦過胖達人內線交易案，擔任台北市處機動站副主任期間，督導偵辦ACE王牌交易所詐騙案，揪出律師王晨桓涉用虛擬貨幣吸金逾8億元，工作表現亮眼。

另外，新北市調查處機動站副主任陳瑩璇，過去負責調查「88會館」負責人郭哲敏疑行賄案，郭哲敏被調查官從泰國押解返台時，陳瑩璇還親自率隊赴機場押人，此次平調新北市雙和站副主任；甫從花蓮縣站調任屏東縣站副主任的洪金龍，此次調升新北市調查處國內安全調查及諮詢科長，2人的異動引發討論。

此次人員異動名單如下：

一、國家安全維護處國安規劃科長鄧泉宏調任國家安全維護處國安管理科長。 二、 國家安全維護工作站副主任張億隆調任國家安全維護處國安規劃科長。 三、 經濟犯罪防制處犯罪偵辦科長李允中調任經濟犯罪防制處企業肅貪科長。 四、 台北市調查處機動工作站副主任林明獻調任經濟犯罪防制處犯罪偵辦科長。 五、 資通安全處應用系統科長張家銘調任資通安全處資料管理科長。 六、 資安工作站副主任鄧思源調任資通安全處應用系統科長。 七、 國內安全調查處財經調查科長陳建發調任國內安全調查處安全情勢科長。 八、 新北市調查處雙和調查站副主任陳冠伶調任國內安全調查處財經調查科長。 九、 桃園市調查處機動工作站副主任王麗菁調任保防處綜合協處科長。 十、 台北市調查處外事調查站副主任潘淑文調任國際事務處駐外管理科長。 十一、台南市調查處新營調查站副主任黃文志調任兩岸情勢研析處大陸研析科長。 十二、台中市調查處臺中調查站副主任林崇吉調任鑑識科學處科技支援科長。 十三、 主計室會計管理科科長周加宗調任督察處督察科長。 十四、 總務處調查專員鄭志銘代理總務處工務科長職務。 十五、 總務處事務科長梁文建調任總務處文書科長。 十六、 總務處文書科長賴紀安調任總務處事務科長。 十七、 台北市調查處大安調查站副主任林鄭健調任人事室考核給與科長。 十八、 彰化縣調查站副主任徐士茗調任主計室審核執行科長。 十九、 台北市調查處中正調查站副主任陳益亭調任幹部訓練所教務組長。 二十、 屏東縣調查站副主任洪金龍調任新北市調查處國內安全調查及諮詢科長。 二十一、 台北市調查處士林調查站副主任蘇俊匡調任新北市調查處國家安全維護及保防科長。 二十二、 高雄市調查處左楠調查站副主任林志賢調任高雄市調查處資通安全科長。 二十三、 澎湖縣調查站副主任劉嘉良調任台北市調查處中正調查站副主任。 二十四、 新北市調查處機動工作站副主任陳瑩璇調任新北市調查處雙和調查站副主任。 二十五、 高雄市調查處鳳山調查站副主任周宜巍調任臺中市調查處臺中調查站副主任。 二十六、 桃園市調查處機動工作站副主任林明宏調任澎湖縣調查站副主任。 二十七、 新竹市調查站副主任陳慶星調任馬祖調查站副主任。 二十八、 新北市調查處雙和調查站副主任朱晉弘調任新北市調查處調查專員。