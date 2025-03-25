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張安樂到了！邀鍾馗餐敘要選竹聯新幫主 警戒備直入包廂蒐證

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

竹聯幫故幫主「么么」黃少岑離世後，如今幫主大位可能鬧出雙胞及分裂，今晚竹聯幫大佬「白狼」張安樂，召集竹聯幫35個堂口負責人，及有可能接任幫主的「鍾馗」李宗奎一起餐敘，張安樂宴席前表示，今晚將投票決定幫主人選。

張安樂等人原本要在立法院康園餐廳餐敘，但轄區警方獲知後，決定前往蒐證及了解，餐廳獲悉後取消訂位，並決定今晚暫停營業，不過張安樂表示康園餐廳聚餐是誤會。

張安樂等人臨時改變餐敘地點，在台北市中山區的飯店，聲稱邀請竹聯幫35個堂口負責人，舉辦投票暨餐敘活動，飯店包廂內設宴兩桌。

據了解與會人士，將可能擁戴前地堂堂主「鍾馗」李宗奎為新任幫主，若李宗奎宣布當選幫主，將可能退出統促黨，不過根據竹聯幫內部消息，目前竹聯幫內許多堂口不支持，尤其主流堂口表示反對，並認定愛堂前堂主「叩頭」劉振南已接任幫主，不少堂口將與鍾馗、白狼切割，竹聯幫有分裂危機。

張安樂抵達飯店時接受採訪，表示竹聯幫需要建立制度，不要有紛爭，被問到今天是否會投票，張安樂說會，今天晚上投票如期進行。

警方對於張安樂舉辦宴席嚴陣以待，不但轄區中山分局、台北市刑大派員到場蒐證，更有特勤中隊成員荷槍實彈在飯店下戒護，並盤查可疑對象。北市刑大隊長盧俊宏、中山分局長張耀仁更親自坐鎮，另外刑事局也派人到場，警方更直接在聚餐的包廂內架設攝影機錄影，更有數名警官、刑警在包廂內蒐證。

儘管張安樂聲稱今晚將投票選出幫主，但台北市警方表示，據警方了解，今晚宴席不會有投票，只是單純聚餐。

「白狼」張安樂與「鍾馗」等人餐敘，聲稱要建立制度選出幫主，台北市警方嚴陣以待，派出特勤中隊荷槍戒備。記者廖炳棋/攝影
「白狼」張安樂與「鍾馗」等人餐敘，聲稱要建立制度選出幫主，台北市警方嚴陣以待，派出特勤中隊荷槍戒備。記者廖炳棋/攝影
「白狼」張安樂與「鍾馗」等人餐敘，聲稱要建立制度選出幫主，警方在包廂內蒐證並釐清與會者身分。記者廖炳棋/攝影
「白狼」張安樂與「鍾馗」等人餐敘，聲稱要建立制度選出幫主，警方在包廂內蒐證並釐清與會者身分。記者廖炳棋/攝影
「白狼」張安樂（藍背心者）到飯店，與「鍾馗」等人餐敘，聲稱要建立制度選出幫主。記者廖炳棋/攝影
「白狼」張安樂（藍背心者）到飯店，與「鍾馗」等人餐敘，聲稱要建立制度選出幫主。記者廖炳棋/攝影

張安樂 投票 竹聯幫

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